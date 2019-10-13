TÜRMOB da üyelerine yeşil pasaport istiyor

TÜRMOB’un 23. Olağan Genel Kurulu, dün başladı. Başkan Masis Yontan, genel kurulun açılışında yaptığı konuşmada, Barış Pınarı Harekâtı’na değindi. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin, ülkenin sınır güvenliğini sağlamak, ülkeyi ve bölgeyi huzura ve istikrara kavuşturmak amacıyla, Suriye’nin kuzey doğusunda başlattığı harekâtta şehit olanlar için duyduğu üzüntüyü dile getiren Yontan, “Harekâtın başarıyla ve daha az kayıpla bitmesini, ordumuzun hedefine varmasını ve bölgeye barış getirmesini arzu ediyoruz. Barış Pınarı Harekâtı’nın en kısa zamanda amacına ulaşarak sonuçlanmasını diliyorum” dedi.



Faaliyetleri anlattı



TÜRMOB olarak beyan süreleri, muhtasar ve SGK beyannamelerinin birleşmesinin ötelenmesi, net hasılat esası uygulamasının yasadan çıkarılması, defter beyan sisteminin iyileştirilmesi gibi konularda başarı sağladıklarını anlatan Yontan, birlik üyelerine yeşil pasaport verilmesi konusunda da çalıştıklarını söyledi.



Mücbir sebep



Özellikle yeşil pasaport talebini çok gündeme getirdiklerini bildiren Yontan, şunları kaydetti:



“Belli bir süre mesleği yapmış olanlara yeşil pasaport talep ediyoruz. Mali tatilin de daha insani bir hale gelmesini istiyoruz, Maliye’nin de bir kaybı olmaz. Ayrıca üç sorunumuz da Gelir İdaresi Başkanlığında çözüm bekliyor. Meslek mensuplarına mücbir sebep halinin tanınması, giderlerle ilgili kavramın genişletilmesi ve yeminli mali müşavir meslektaşlarımın mesleki sorumluluklarının makul seviyeye getirilmesini istiyoruz. Bunlar üzerinde çalışılıyor. Beyannamelerin ön denetiminin meslek mensuplarınca yapılmasını da talep ediyoruz.”



CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu da Barış Pınarı Harekatı’na ilişkin, “Türk Silahlı Kuvvetleri’nin yapmakta olduğu Barış Pınarı Harekâtı’nın Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘yurtta sulh cihanda sulh’ ilkesi doğrultusunda hareket ettiğini biliyorum ve başarılar diliyorum. Harekâttaki şehitlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum” dedi.