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19.09.2019 - 07:50 | | ELİF ALTIN İstanbul

‘Turnike sistemi’ne ‘komplo’ dedi

Adnan Oktar Suç Örgütü’ne yönelik davanın ikinci gününde örgütün üç numarası Tarkan Yavaş savunma yaptı. Yavaş savunmasında, turnike sistemi ile ilgili olarak, “Bu komplonun bir parçası” dedi.

‘Turnike sistemi’ne ‘komplo’ dedi

Adnan Oktar Suç Örgütü’ne yönelik 167’si tutuklu 226 sanık hakkında açılan davanın görülmesine Silivri Ceza ve İnfaz Kurumu’ndaki duruşma salonunda dün devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanık Tarkan Yavaş’ın savunmasıyla başlandı. Mahkeme başkanının “turnike sistemi” ile ilgili olarak savunmasını istemesi üzerine Yavaş, şunları söyledi:

Allah’tan korkarız’

“Turnike dediğiniz konu aslında 200 bin tane Müslüman Türk kadının genelevlerde fuhuş yaptığı sistem. Biz böyle bir şeye karşı çıktık. Biz karşı çıktığımız için şimdi karşımıza bu ithamla çıkıyorlar. Bu kadar kadının vesikası var, Türkiye’de turnike sistemi bu. Biz Allah’tan korkan insanlarız. Bütün dünya bir araya gelse bizi zorlasa yapamayız. Burada adımı geçiren bayanlar var. Ne bir DNA örneği, ne bir şikayet, ne bir görüntü ve fotoğraf var. Bunun delili yok. 50-60 kişinin yıllarca cinsel istismarından söz ediliyor. Bu hayatın olağan akışına da aykırı. Komplonun parçası. Çamur atmak için cinsellik kullanılır. Bu tarihte de olmuştur. Siyasetçilere, peygamberlere de yapılmıştır. Hazreti Yusuf’a da bu şekilde iftira
atıldı. İnsanları en iyi itibarsızlaştırmanın yolu bu.”

Kendilerine iftira atan kadınların aslında iyi insanlar olduğunu söyleyen Yavaş, şöyle devam etti:

“Bunların idealleri var. Varlıklı, iyi insanlarla evlenmek istiyorlar. Ama bunlara ulaşamadıkları zaman kendi dünyalarında öfkeleniyor, üzülüyor ve kırılıyorlar. Bu yola başvuruyorlar. Bizim bu olayımızı organize eden 5-6 kişilik bir çete var. Bunlar kriminal bir ortamda yetişmişler. Bu kriminal çete bizim aramıza menfaat için girmiş.
Bu kızları şikâyetçi olmazlarsa itibarsızlaştırmakla tehdit ettiler. Aynı FETÖ’cülerin yöntemi bu. Kendi avukatlarını gönderdiler. ‘30-40 yıl çıkamazsınız buradan’ diye korkuttular. Bunlar mecburen itirafçı oldu. Ben bunların ifadelerine itibar edilmemesi kanaatindeyim.”

Fotoğraf: Ünal Çam

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