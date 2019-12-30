Turuncu alarm! İstanbul sağanak ve fırtınaya teslim

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aralarında İstanbul'un da bulunduğu birçok il için son dakika hava durumu ve sağanak, kar yağışı uyarısı yapıldı. Aralık sonu itibari ile sıcaklıklar mevsim normalleri civarında seyrederken; yurdun birçok bölgesinde de kar yağışı görülüyor. Doğu Anadolu'da kar yağışı nedeniyle yollar kapandı.

İstanbul'da "Turuncu" alarm"

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için turuncu kodlu uyarı yaparken; sağanak yağış ve kuvvetli rüzgara dikkat çekti. Bu yönde, vatandaşların oluşabilecek ani sel, ağaç devrilmesi, çatı uçması gibi tehlikelere karşı dikkatli olması istendi.

Marmara Bölgesi'nde çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Edirne ve Kırklareli'de karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden fırtına yer yer kuvvetli fırtına (70-100 Km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Öte yandan, yurdun büyük kesiminin sağanak ve kar yağışına teslim olacağı bildirildi.

Sabah işe gitmek isteyenler zorluk yaşadı

İstanbul’da hafta sonu etkili olan sağanak yağış etkisini sürdürüyor. Yağış, sabah saatlerinde işe gitmek isteyen vatandaşlara zorluk yaşattı.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından hafta sonundan itibaren başlayan yağış etkisini sürdürüyor. İstanbul'da sabah saatlerinde işe gitmek isteyen vatandaşlar yağış nedeniyle zorluk yaşarken, bazı vatandaşlar ise hazırlıksız yakalandı.



Yağış nedeniyle bazı yollarda su birikintisi oluşurken, zaman zaman sürücüler zor anlar yaşadı.



Öte yandan İstanbul Valiliği fırtına ve sağanak yağış nedeniyle yaptığı açıklamada, fırtınanın sebep olabileceği ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımdaki aksamalar gibi olumsuzluklar için vatandaşların dikkatli olması uyarısında bulundu.

İDO VE BUDO'DA BAZI SEFERLER İPTAL



İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın yapacakları bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan fırtına uyarısının ardından İDO ve BUDO yarın yapacakları bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

İDO'nun iptal edilen seferleri şöyle:

Bandırma-Yenikapı-Bostancı 07:45 seferi

Kadıköy-Yenikapı-Bursa 07:50 seferi

Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy 08:30 seferi



BUDO'nun iptal edilen seferleri ise şöyle:

Saat 07:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi

Saat 09:30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi

Saat 10:00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi

Saat 10:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi

Saat 13:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi

Saat 13:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas) seferi

Saat 14:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi

Saat 16:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi

Saat 18:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi

Saat 20:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi

Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Artvin'in iç kesimleri hariç Karadeniz, Doğu Anadolu’nun batısı ve Güneydoğu Anadolu ile Erzurum, Muş, Bitlis, Hakkari ve Şırnak çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yurdun kıyı kesimleri ile Güneydoğu Anadolu’da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların; Antalya il geneli ile Osmaniye, Kahramanmaraş ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli (21-50 Kg/m2) sağanak, Antalya il merkezi ile Adana ve Mersin çevrelerinde çok kuvvetli yer yer şiddetli (51-100 Kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak, Konya ve Karaman çevreleri, Niğde'nin ve Kayseri'nin güneyi ile Orta ve Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin 1000 metre üzeri rakımlı yerlerinde yoğun kar (20 cm. üzeri)şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın; Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına (70-100 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak, mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgarın, genellikle kuzeyli, doğu kesimlerde doğu ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara Bölgesi ile Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına (70-100 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı 4

İstanbul: Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu 10

İzmir: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 9

Adana: Çok bulutlu, sağanak yağışlı (Yağışların kuvvetli yer yer çok kuvvetli ve şiddetli, 1000 metre üzeri rakımlı yerlerde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.) 11

Antalya: Çok bulutlu, sağanak yağışlı (Yağışların gece saatlerinden itibaren kuvvetli, il merkezinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli, doğusunun 1000 metre üzeri rakımlı yerlerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.) 14

Samsun: Çok bulutlu aralıklı yağmurlu 11

Trabzon: Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde hafif yağmurlu 13

Erzurum: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı 2

Diyarbakır: Çok bulutlu aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 11