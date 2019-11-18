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18.11.2019 - 14:11 | | DHA

Turuncu kategorideki El Kaide üyesi tutuklandı

İstanbul'da Çarşamba günü yakalanan El Kaide terör örgütü üyesi Mevlüt Cüşkün çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Turuncu kategorideki El Kaide üyesi tutuklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü(TEM) ekipleri, El Kaide üyesi ve turuncu kategoride yer alan Mevlüt Cüşkün'ün, uzun süre Suriye'de çatışma bölgelerinde bulunduktan sonra kaçak yollarla İstanbul'a geldiği istihbaratı üzerine çalışma başlatmış ve soruşturma kapsamında, Başakşehir'de bir adrese operasyon düzenleyen ekipler, Cüşkün'ü yakalamıştı.

İçişleri Bakanlığı tarafından 'Aranan teröristler' listesinde 'Turuncu' kategoride bulunan terör örgütü El Kaide üyesi Mevlüt Cüşkün, emniyetteki işlemlerinin ardından 16 Kasım'da adliyeye sevk edildi. Çıkartıldığı mahkemece tutuklanan Cüşkün cezaevine gönderildi.

Bu kez Rusya! 'Bayrak rezaleti...'Rusya, ABD'nin Suriye'de Fırat Nehri üzerindeki Tişrin Barajı'nda boşalttığı üsse yerleşti. Üsteki devir teslimin Rus bayrağı ve terör örgütü YPG/PKK flamasıyla yapılması dikkati çekti.
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