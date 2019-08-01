TUS 2. dönem geç başvuru ücreti ne kadar?

ÖSYM tarafından uygulanacak olan Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı için geri sayım başladı. 2. dönem başvuruları 17-24 Temmuz tarihleri arasında yapılmıştı. Başvuru tarihlerini kaçıran adaylar geç başvuruda bulunacak.

TUS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Bugün yapılacak olan TUS geç başvuruları gün bitimine kadar devam edecek. Başvurular ÖSYM AİS üzerinden yapılacak. Sınav ücreti de aynı gün ödenecek.

TUS 2. dönem geç başvuru ücreti ise; Temel Tıp Bilimleri için 342 TL, Klinik Tıp Bilimleri için 324 TL.

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TUS 2. DÖNEM SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

TUS 1 Eylül 2019 tarihinde yapılacak. Teeml Tıp Bilimleri testi 10.15'te başlayacak olup 150 dakika sürecek. Klinik Top Bilimleri testi ise 14.45'te başlayacak ve 150 dakika sürecek.