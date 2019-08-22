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22.08.2019 - 14:55

TUS - STS Tıp Doktorluğu (2. Dönem) Sınava giriş belgeleri açıklandı!

01 Eylül 2019 tarihinde uygulanacak olan 2019-TUS (2. Dönem) ve 2019- STS Tıp Doktorluğu (2. Dönem) sınavlarına başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemi tamamlanmıştır. Peki TUS - STS Tıp Doktorluğu (2. Dönem) Sınava giriş belgeleri nereden alınır?

TUS - STS Tıp Doktorluğu (2. Dönem) Sınava giriş belgeleri açıklandı!

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden alabilir.

SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ

ÖSYM'DEN SAAT UYARISI

"01 Eylül 2019 tarihinde uygulanacak olan 2019 TUS (2. Dönem) Temel Tıp Bilimleri Testi ve 2019-STS Tıp Doktorluğu (1. Aşama) sınavında, adaylar saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

01 Eylül 2019 tarihinde uygulanacak olan 2019 TUS (2. Dönem) Klinik Bilimleri Testi ve 2019-STS Tıp Doktorluğu (2. Aşama) sınavında, adaylar saat 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI"

Alışveriş yaparken marketin ortasına dışkısını yaptıSakarya'nın Karasu ilçesinde, alışveriş yaptığı sırada marketin ortasına dışkısını yapan kişi, iş yerinin güvenlik kameralarına kaydedildi.
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