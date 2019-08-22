22.08.2019 - 14:55
TUS - STS Tıp Doktorluğu (2. Dönem) Sınava giriş belgeleri açıklandı!
01 Eylül 2019 tarihinde uygulanacak olan 2019-TUS (2. Dönem) ve 2019- STS Tıp Doktorluğu (2. Dönem) sınavlarına başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemi tamamlanmıştır. Peki TUS - STS Tıp Doktorluğu (2. Dönem) Sınava giriş belgeleri nereden alınır?
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden alabilir.
SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ
ÖSYM'DEN SAAT UYARISI
"01 Eylül 2019 tarihinde uygulanacak olan 2019 TUS (2. Dönem) Temel Tıp Bilimleri Testi ve 2019-STS Tıp Doktorluğu (1. Aşama) sınavında, adaylar saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.
01 Eylül 2019 tarihinde uygulanacak olan 2019 TUS (2. Dönem) Klinik Bilimleri Testi ve 2019-STS Tıp Doktorluğu (2. Aşama) sınavında, adaylar saat 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI"