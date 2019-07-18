TUS ve STS başvuru ücreti ne kadar? TUS-STS başvuru tarihleri...
Merakla beklenen 2019-TUS 2. Dönem ve 2019-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem başvuruları gün itibariyle alınmaya başladı. ÖSYM AİS üzerinden yapılabilen ve 24 Temmuz'da sona erecek başvurular ile ilgili merak edilenleri derledik. Peki TUS ve STS başvuru ücreti ne kadar?
Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2019-TUS 2. Dönem) ve Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı'na (2019-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem) başvurular başladı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının (ÖSYM) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2019-TUS 2. Dönem ve 2019-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem başvuruları, 24 Temmuz Çarşamba gününe kadar yapılabilecek.
Adaylar, başvurularını, elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden gerçekleştirecek.
Sınavlara ilişkin başvuru kılavuzlarına ÖSYM'nin internet sitesinden ulaşılabilecek.
BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
TUS ve STS başvurularında her oturum için 216 lira yatırılacak.
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