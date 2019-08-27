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27.08.2019 - 12:41

TUS ve STS Tıp Doktorluğu sınav giriş belgesi nasıl alınır? ÖSYM giriş

01 Eylül 2019 tarihinde uygulanacak olan 2019-TUS (2. Dönem) ve 2019- STS Tıp Doktorluğu (2. Dönem) sınavlarına başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemi tamamlanmıştır. Peki TUS ve STS Tıp Doktorluğu sınav girşi belgesi nasıl alınır?

TUS ve STS Tıp Doktorluğu sınav giriş belgesi nasıl alınır? ÖSYM giriş

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden saat 14.00'den itibaren edinebileceklerdir.

SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ

ÖSYM'DEN SAAT UYARISI!

"DİKKAT!

01 Eylül 2019 tarihinde uygulanacak olan 2019 TUS (2. Dönem) Temel Tıp Bilimleri Testi ve 2019-STS Tıp Doktorluğu (1. Aşama) sınavında, adaylar saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

01 Eylül 2019 tarihinde uygulanacak olan 2019 TUS (2. Dönem) Klinik Tıp Bilimleri Testi ve 2019-STS Tıp Doktorluğu (2. Aşama) sınavında, adaylar saat 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI"

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