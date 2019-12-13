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13.12.2019 - 21:05 |

Tutmaç Çorbası nasıl yapılır? Tutmaç çorbası tarifi...

MasterChef'te bu akşam yarışmacılar Konya'da tutmaç çorbası yapıp konuklara ikram edecekler. Konya'ya özgü bu yemeğin nasıl yapılacağını bilmeyenler şimdi "Tutmaç Çorbası nasıl yapılır?" sorusuna cevap arıyor.

Tutmaç Çorbası nasıl yapılır? Tutmaç çorbası tarifi...

 

MasterChef'te bu akşam yarışmacılar tutmaç çorbası yapıyor. 6 yemekten biri olan tutmaç çorbasının tarifini bilmeyenler "Tutmaç Çorbası nasıl yapılır?" diye soruyor.

TUTMAÇ ÇORMASI TARİFİ

Tutmaç Çorbası Malzemeleri

½ su bardağı haşlanmış nohut

½ su bardağı erişte

½ su bardağı yarı haşlanmış yeşil mercimek

1 adet soğan

1 tatlı kaşığı kuru nane

Tuz

Karabiber

Zeytinyağı

1 litre su Terbiyesi için Malzemeler

1 yemek kaşığı un

1 ad yumurta sarısı

1,5 su bardağı süzme yoğurt
Tutmaç Çorbası Tarifi

Çorba tenceresinde suyu kaynatın, kaynayan suyun içerisine nohut, mercimek ve erişte ekleyip, erişteler pişene kadar kaynatın.

Ayrı bir kâsede terbiye için olan malzemeleri çırpın. Kaynattığınız çorbanın suyundan 1 kepçe alarak azar azar terbiyeye döküp karıştırın. Bu işlemi terbiyeyi ısıtıncaya kadar devam edin. Terbiyeyi çorbanın içine ilave edip 5 dakika daha kaynatın.

Ayrı bir tavada yemeklik doğranmış soğanı zeytinyağında pembeleşinceye kadar kavurun. Kuru nane, tuz, karabiber ekleyip karıştırın ve çorbaya ilave edip 1 taşım kaynatıp sıcak servis edin.

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