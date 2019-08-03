03.08.2019 - 18:28
"Tutmayın küçük enişteyi, salıverin gitsin" repliği ile bilinen filmin adı nedir? 3 Ağustos ipucu sorusu
Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerinden biri, bugün online bir bilgi yarışmasının ipucu sorusuna konu oldu. Peki "Tutmayın küçük enişteyi, salıverin gitsin" repliği ile bilinen filmin adı nedir? İşte 3 Ağustos ipucu sorusunun cevabı...
Her gün büyük bir keyifle oynanan online bilgi yarışmasının bu akşam 20:30'da oynanacak yarışmasının ipucu sorusu Yeşilcam'ın en sevilen filmlerinden birine ilişkin soruldu. İşte 3 Ağustos ipucu sorusunun yanıtı...
SORU
"Tutmayın küçük enişteyi, salıverin gitsin" repliği ile bilinen filmin adı nedir?
CEVAP
Tosun Paşa