"Tutmayın küçük enişteyi, salıverin gitsin" repliği ile bilinen filmin adı nedir? 3 Ağustos ipucu sorusu

Her gün büyük bir keyifle oynanan online bilgi yarışmasının bu akşam 20:30'da oynanacak yarışmasının ipucu sorusu Yeşilcam'ın en sevilen filmlerinden birine ilişkin soruldu. İşte 3 Ağustos ipucu sorusunun yanıtı...

SORU

"Tutmayın küçük enişteyi, salıverin gitsin" repliği ile bilinen filmin adı nedir?

CEVAP

Tosun Paşa