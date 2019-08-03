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03.08.2019 - 18:28

"Tutmayın küçük enişteyi, salıverin gitsin" repliği ile bilinen filmin adı nedir? 3 Ağustos ipucu sorusu

Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerinden biri, bugün online bir bilgi yarışmasının ipucu sorusuna konu oldu. Peki "Tutmayın küçük enişteyi, salıverin gitsin" repliği ile bilinen filmin adı nedir? İşte 3 Ağustos ipucu sorusunun cevabı...

"Tutmayın küçük enişteyi, salıverin gitsin" repliği ile bilinen filmin adı nedir? 3 Ağustos ipucu sorusu

Her gün büyük bir keyifle oynanan online bilgi yarışmasının bu akşam 20:30'da oynanacak yarışmasının ipucu sorusu Yeşilcam'ın en sevilen filmlerinden birine ilişkin soruldu. İşte 3 Ağustos ipucu sorusunun yanıtı...

SORU

"Tutmayın küçük enişteyi, salıverin gitsin" repliği ile bilinen filmin adı nedir?

CEVAP

Tosun Paşa

Saraybosna'da "5. Bentbasa Uçurum Dalışları"Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da Spor ve Turizm Tanıtım Derneği SporTur tarafından "Bentbasa Uçurum Dalışları" düzenlendi.
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