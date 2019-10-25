Tutuklanan HDP'li eski belediye başkanının PKK'lı teröristleri evinde ağırladığı iddiası

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan Nazlier'in, nöbetçi 3. Sulh Ceza Hakimliğince "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla tutuklanmasına ilişkin, teslim olan PKK'lı terörist "Zerdeşt" kod isimli E.T'nin ifadesinin olduğu ortaya çıktı.

Nazlier'in, Bağlar İlçe Jandarma Komutanlığındaki ifadesiyle ilgili 5 sayfadan oluşan tutanakta, isnat edilen tüm suçlamalara ilişkin "susma" hakkını kullandığı öğrenildi.

Tutanakta ifadesi yer alan teslim olan terörist "Zerdeşt" kod isimli E.T, fotoğrafından teşhis ettiği şüpheli Nazlier'in teröristlerin milisliğini yaptığını ileri sürdü.

Nazlier'i Lice ilçesinin Şenlik köyündeki evinde iki yıl önce gördüğünü öne süren E.T, ifadesinde şunları kaydetti:

"Kış sığınağından çıktıktan sonra silahlı ve üzerimizde terörist kıyafetiyle 6 örgüt üyesiyle milis olan Nazlier'in evine gittik. Nazlıer, kapıyı açtığında bizi çok güzel bir şekilde karşıladı. İlk kez görmüştüm ancak diğer örgüt üyelerinden ismini daha önce duymuştum. Nazlier'in evi bölgede bulunan örgüt üyelerinin buluşma evi olarak kullanılıyordu. Kendisi örgüte son derece gönülden bağlıdır. Teröristler bu milise çok değer verir. Kendisi bu bölgenin en azılı ve tehlikeli milisidir.

Bu milis, bana göre 10 teröristten daha etkilidir. Evinin yerini biliyorum, bizzat yer göstermesi de yapabilirim."

Terörist E.T, Nazlier'in kardeşinin Lice kırsalında örgütteyken öldüğünü ve bu nedenle örgütün bu aileye çok destek verdiğini iddia etti.

E.T, Nazlier'in, babasıyla yıllarca örgüte yardım ettiğini, evindeki görüşmede babasının cezaevinde olduğunu anlattığını, onun yokluğunu kendilerine aratmayacağını söylediğini öne sürdü.

Nazlier'e isnat edilen suçlamalar arasında belediye başkanlarının katılımıyla HDP İl Başkanlığında gerçekleştirilen etkinlikte teröristler için saygı duruşunda bulunulduğu ve örgütün sözde "marşına" eşlik ettiği ile bir teröristin taziyesine katıldığı da yer aldı.

Diyarbakır'da terör soruşturması kapsamında 21 Ekim'de gözaltına alınan eski Kocaköy Belediye Başkanı Rojda Nazlier, 22 Ekim'de tutuklanmıştı.