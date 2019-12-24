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24.12.2019 - 15:58 | | DHA

Tutuklunun evinde 38 kilo esrar ele geçirildi

Kütahya’da cezaevinde bulunan tutuklu Kemal A.’nın evinde arama yapan jandarma ekipleri, odalara serilmiş ve iplere sarılı vaziyette kurumaya bırakılmış 38 kilo esrar ele geçirdi.

Tutuklunun evinde 38 kilo esrar ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, E Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan Kemal A.’nın kullandığı evde uyuşturucu olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Mahkeme kararıyla evde arama yapan jandarma ekipleri, evin odalarına serilmiş ve iplere sarılı vaziyette kurumaya bırakılmış 38 kilo esrar ele geçirdi. Yaklaşık 15 gün önce polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonda yakalanan Kemal A.'nın, çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı belirtildi.

 

Tartıştığı sürücünün aracına defalarca çarptıİngiltere'de bir araç sürücüsü, trafikte tartıştığı sürücünün aracına defalarca çarptı. O anları yoldan geçmekte olan bir vatandaş cep telefonu ile kaydetti.
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