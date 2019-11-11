Tütün deposundan kültür fenerine

Aynı zamanda Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Öğretim Görevlisi olan Torres’in önderliğinde ilerleyen projenin temel amacı Akdeniz coğrafyasının sahip olduğu doğal ve kültürel değerlere dikkat çekmek ve “Yerel Kalkınma Modeli” oluşturmak.

Kültür merkezi

Akdeniz kültürünün yaşatılması için 2 yıldır atölyeler düzenlenen Depo Pergamon’da ulusal ve uluslararası faaliyetlere öncülük ediliyor. Bu çalışmalar; Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi ve Granada Üniversitesi başta olmak üzere üniversiteler, STK, yerel esnaf ve yönetimler ile iş birliği içeresinde gerçekleştiriliyor. İlk olarak 2018 yazında düzenlenen Depo Pergamon Restorasyon Atölyesi ile yurt içi ve yurt dışından gelen mimarlık öğrencilerine hem staj imkânı sağlandı hem de katılımcılara tarihi bir yapıya dokunarak restorasyon işini sahada deneyimleme fırsatı sunuldu. Restorasyonu devam eden deponun Bergama halkına ve turistlere hizmet edecek bir kültür merkezi olarak çalışması, Depo Pergamon Restorasyon Atölyeleri’ne ev sahipliği yapacak bir merkez olması hedefleniyor.

İmece usulü restorasyon

Tarihi Tütün Deposu, hizmet etmeye başladığında Bergama’da veya çevresinde bulunan başka tarihi yapıların imece usulü ile restorasyonunun yapılmasında örnek alınacak bir süreç ve koordinasyon için bir merkez olarak da kullanılabilecek. Kültürel mirasın korunması, yaşatılması ve bilginin aktarımını temel alan ve ortak üretim platformu oluşturan Depo Pergamon, münferit bir yapının restorasyonunun ötesinde, dernek bünyesinde benzer girişimlere olanak sağlayacak bir merkez “Akdeniz Kültür Feneri” oluşturulmasını hedefleniyor.