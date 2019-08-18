Tuvalet sÄ±rasÄ±nda taÅŸlÄ± sopalÄ± kavga

Edinilen bilgiye gÃ¶re, fÄ±ndÄ±k bahÃ§elerinde Ã§alÄ±ÅŸmak Ã¼zere AlaplÄ± ilÃ§esine baÄŸlÄ± Mollabey kÃ¶yÃ¼ne gelen ve kÃ¶yde konaklayan fÄ±ndÄ±k iÅŸÃ§ileri arasÄ±nda tuvalette sÄ±ra bekleme konusunda tartÄ±ÅŸma Ã§Ä±ktÄ±.

Ã‡Ä±kan tartÄ±ÅŸmanÄ±n bÃ¼yÃ¼mesi ile bazÄ± gruplar da kavgaya dahil oldu. Bu sÄ±rada devriye gezen jandarma timleri olaya mÃ¼dahale etti.

Buna raÄŸmen kavga uzun sÃ¼re devam etti.

Kavgaya dahil olan 23 fÄ±ndÄ±k iÅŸÃ§isi jandarma nezdinde kÃ¶yden Ã§Ä±kartÄ±larak, Karasu ilÃ§esine gÃ¶nderildi.

Jandarma olay yerinde gÃ¼venlik Ã¶nlemlerini artÄ±rdÄ±.