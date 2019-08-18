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18.08.2019 - 14:08| Ä°HA

Tuvalet sÄ±rasÄ±nda taÅŸlÄ± sopalÄ± kavga

Zonguldak'Ä±n AlaplÄ± ilÃ§esinde mevsimlik fÄ±ndÄ±k iÅŸÃ§ilerinin kaldÄ±ÄŸÄ± evlerde iki grup arasÄ±nda tuvalette sÄ±ra bekleme yÃ¼zÃ¼nden taÅŸlÄ± sopalÄ± kavga Ã§Ä±ktÄ±. Kavga, devriye gezen jandarma ekiplerinin mÃ¼dahalesiyle son buldu.Â

Tuvalet sÄ±rasÄ±nda taÅŸlÄ± sopalÄ± kavga

Edinilen bilgiye gÃ¶re, fÄ±ndÄ±k bahÃ§elerinde Ã§alÄ±ÅŸmak Ã¼zere AlaplÄ± ilÃ§esine baÄŸlÄ± Mollabey kÃ¶yÃ¼ne gelen ve kÃ¶yde konaklayan fÄ±ndÄ±k iÅŸÃ§ileri arasÄ±nda tuvalette sÄ±ra bekleme konusunda tartÄ±ÅŸma Ã§Ä±ktÄ±.

Ã‡Ä±kan tartÄ±ÅŸmanÄ±n bÃ¼yÃ¼mesi ile bazÄ± gruplar da kavgaya dahil oldu. Bu sÄ±rada devriye gezen jandarma timleri olaya mÃ¼dahale etti.

Buna raÄŸmen kavga uzun sÃ¼re devam etti.

Kavgaya dahil olan 23 fÄ±ndÄ±k iÅŸÃ§isi jandarma nezdinde kÃ¶yden Ã§Ä±kartÄ±larak, Karasu ilÃ§esine gÃ¶nderildi.

Jandarma olay yerinde gÃ¼venlik Ã¶nlemlerini artÄ±rdÄ±.

Afonkarahisar'da feci kazaAfyonkarahisar-Konya karayolunda yolunda arÄ±za yapan kamyona otomobilin arkadan çarpmasÄ± sonucu 1 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti 1â€™i çocuk 3 kiÅŸide yaralandÄ±.
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