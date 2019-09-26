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26.09.2019 - 11:32 | | DHA

Tuvalette bekledi, gittiklerinde ise yaptıklarıyla şoke etti

Bolu'da, bir restoranın tuvaletinde saklanıp, işyerinin kapanmasını bekledikten sonra kasada bulunan 5 bin TL parayı çalan E.G. (33), yakalandı.

Tuvalette bekledi, gittiklerinde ise yaptıklarıyla şoke etti

Olay, Gölyüzü Mahallesi'nde bulunan bir restoranda meydana geldi. İstanbul'dan Bolu'ya gelen E.G., iddiaya göre 3 gün boyunca müşteri kılığında restorana girerek keşif yaptı.

Kalabalıktan faydalanarak tuvalete girip, restoranın kapanmasını bekleyen E.G., işyerinin kapanmasıyla, yazar kasada bulunan 5 bin lirayı çaldı. Restoranda bulunan kilitli kasayı da çalmaya çalışan E.G., otomobiline kadar taşıdığı kasayı araca sığdıramayınca olduğu yerde bırakıp kaçtı.

İhbar üzerine Bolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri incelemelerde bulundu. Polis, güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelinin kimliğini tespit etti. Yakalanarak gözaltına alınan E.G., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

E-5’te TIR çilesi havadan görüntülendiPendik'te limana girmek için E-5 karayolunda sıra bekleyen yüzlerce TIR, kilometrelerce kuyruk oluşturdu. TIR'ların saatlerce beklemesi trafik yoğunluğuna sebep olurken vatandaşlar TIR'ların kazalara yol açmasından şikayet etti. Kilometrelerce uzunluktaki TIR kuyruğu havadan görüntülendi.
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