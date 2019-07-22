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22.07.2019 - 12:02

Tuvana Türkay kimdir, kaç yaşında?

Birçok dizi ve filmde rol alan oyuncu Tuvana Türkay aynı zamanda müzik ile de ilgilenmektedir. Ata Demirer'le Olanlar Oldu filminde yer alan Türkay'ın sesi filmde de herkesin beğenisini kazanmıştı. Peki, Tuvana Türkay kimdir? Tuvana Türkay kaç yaşında?

Tuvana Türkay kimdir, kaç yaşında?

1990 İstanbul doğumlu. Ailesi Bulgaristan göçmeni. İstanbul Güneş Koleji'ni bitirdikten sonra eğitimine Beykent Üniversitesi Radyo Televizyon Sinema bölümünde devam etmiştir. 2009'da yayınlanmaya başlayan Ayrılık dizisinde Kevok karakterini, 2011-2012 yıllarında ise Yer Gök Aşk dizisinde Bade Palalı karakterini canlandırmıştır. 1990 İstanbul doğumlu. Ailesi Bulgaristan göçmeni. İstanbul Güneş Koleji'ni bitirdikten sonra eğitimine Beykent Üniversitesi Radyo Televizyon Sinema bölümünde devam etmiştir. 2009'da yayınlanmaya başlayan Ayrılık dizisinde Kevok karakterini, 2011-2012 yıllarında ise Yer Gök Aşk dizisinde Bade Palalı karakterini canlandırmıştır. 


2014-2015 yılında Kara Para Aşk dizisinde Bahar Çınar karakterini canlandırmıştır. Oyunculuğun yanı sıra şarkıcılıkla da ilgilenen Türkay, 2015 yılında Enbe Orkestrası'nın albümünde sözü müziği kendisine ait olan Ara Ne Olursun isimli parçayı seslendirmiş ve büyük beğeni kazanmıştır. Daha sonra Mustafa Ceceli aranjörlüğünde "tuana" şarkısını coverlamıştır. Ayrıca şarkı sözü ve beste de yapmaktadır.


FİLMOGRAFİ


2013 Eksik Sayfalar Ayşegül

2015 En Güzeli Gizem

2015 Güvercin Uçuverdi Sema Taşkın

2015 Bizans Oyunları (Geym Of Bizans) Ayçörek Hatun

2016 Somuncu Baba Aşkın Sırrı Necmiye

2016 Sen Sağ Ben Selamet Doğa2017 Olanlar Oldu Aslı

2017 Bir Nefes Yeter Nefes

2009 Ayrılık Kevok

2010 Nakş-ı Dil Sultan Nakş-ı Dil Sultan

2010-2012 Yer Gök Aşk Bade Palalı Hancıoğlu

2014 Kara Para Aşk Bahar Çınar

2016 Oyunbozan Ece

2017 Deli gönül Fatmanur

2017-2018 Kızlarım İçin Kumru

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