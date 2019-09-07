Tuvana Türkay kimdir? Tuvana Türkay nereli?
Ekranların sevilen yüzleri arasında yer alan Tuvana Türkay birçok dizi ve filmde yer almıştır. Sesi ile de büyük beğeni toplayan Tuvana Türkay kaç yaşında ve nerelidir? İşte Tuvana Türkay'ın biyografisi...
1990 İstanbul doğumlu. Ailesi Bulgaristan göçmeni. İstanbul Güneş Koleji'ni bitirdikten sonra eğitimine Beykent Üniversitesi Radyo Televizyon Sinema bölümünde devam etmiştir. 2009'da yayınlanmaya başlayan Ayrılık dizisinde Kevok karakterini, 2011-2012 yıllarında ise Yer Gök Aşk dizisinde Bade Palalı karakterini canlandırmıştır. 1990 İstanbul doğumlu. Ailesi Bulgaristan göçmeni. İstanbul Güneş Koleji'ni bitirdikten sonra eğitimine Beykent Üniversitesi Radyo Televizyon Sinema bölümünde devam etmiştir. 2009'da yayınlanmaya başlayan Ayrılık dizisinde Kevok karakterini, 2011-2012 yıllarında ise Yer Gök Aşk dizisinde Bade Palalı karakterini canlandırmıştır.
2014-2015 yılında Kara Para Aşk dizisinde Bahar Çınar karakterini canlandırmıştır. Oyunculuğun yanı sıra şarkıcılıkla da ilgilenen Türkay, 2015 yılında Enbe Orkestrası'nın albümünde sözü müziği kendisine ait olan Ara Ne Olursun isimli parçayı seslendirmiş ve büyük beğeni kazanmıştır. Daha sonra Mustafa Ceceli aranjörlüğünde "tuana" şarkısını coverlamıştır. Ayrıca şarkı sözü ve beste de yapmaktadır.
FİLMOGRAFİ
2013 Eksik Sayfalar Ayşegül
2015 En Güzeli Gizem
2015 Güvercin Uçuverdi Sema Taşkın
2015 Bizans Oyunları (Geym Of Bizans) Ayçörek Hatun
2016 Somuncu Baba Aşkın Sırrı Necmiye
2016 Sen Sağ Ben Selamet Doğa2017 Olanlar Oldu Aslı
2017 Bir Nefes Yeter Nefes
2009 Ayrılık Kevok
2010 Nakş-ı Dil Sultan Nakş-ı Dil Sultan
2010-2012 Yer Gök Aşk Bade Palalı Hancıoğlu
2014 Kara Para Aşk Bahar Çınar
2016 Oyunbozan Ece
2017 Deli gönül Fatmanur
2017-2018 Kızlarım İçin Kumru