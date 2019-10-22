TÜYAP kitap fuarı 2019 ne zaman? İstanbul kitap fuarı nerede, ulaşım nasıl?
Kitap fuarı için geri sayım. İstanbullular TÜYAP kitap fuarının ne zaman başlayacağını merakla araştırıyor. 2019 yılı kitap fuarı tarihleri belli oldu. Peki, İstanbul kitap fuarı nerede olacak?
Her yıl düzenlenen yüzlerce yayınevinin yer aldığı TÜYAP kitap fuarı için zaman yaklaştı. Etkinlik ve imza günlerinin de yer alacağı TÜYAP kitap fuarı ne zaman başlayacak? Fuar takvimi belli oldu mu?
TÜYAP KİTAP FUARI NE ZAMAN?
2019 yılı TÜYAP kitap fuarı 2 - 10 Kasım tarihleri arasında yapılacak. 38. düzenlenen Uluslararası İstanbul Kitap fuarı'nda yüzlerce yayınevi stand açacak.
İSTANBUL KİTAP FUARI'NA ULAŞIM
Cumhuriyet Mah. Eski Hadımköy Yolu cad. No:9/1 Büyükçekmece / İSTANBUL
METROBÜS İLE ULAŞIM
METROBÜS İle Söğütlüçeşme - Beylikdüzü hattını kullanarak fuar alanına ulaşabilirsiniz. Fuar merkezi Beylikdüzü son durakta bulunmaktadır.
ÖZEL ARAÇLA ULAŞIM
Tem otoyolu, Mahmutbey gişelerinden devam ederek, Bahçeşehir-Avcılar çıkışından ayrılınız. Avcılar istikametine devam edip 2 km sonra Büyükçekmece tabelası istikametinde E5 karayolu ile 3 km sonra Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'ne ulaşacaksınız.
FUAR ZİYARET SAATLERİ
Hafta içi günlerde 10.00-19.00, hafta sonu ise 10.00-20.00 saatleri arasında açık olacaktır.
Fuarın son günü olan 10 Kasım 2018 tarihinde ise 19.00’da kapanacaktır.
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