TÜYAP Kitap Fuarı ne zaman başlayacak? İşte o tarih...

Kasım ayı yaklaşıyor. Kitap ve dergiseverler kasım ayına kısa bir süre kala TÜYAP Kitap Fuarı'nı araştırmaya başladı. Şu sıralar sıklıkla sorulan soru "TÜYAP Kitap Fuarı ne zaman başlayacak?" şeklinde... İşte konuya dair bilgiler...

TÜTAP KİTAP FUARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

TÜYAP Kitap Fuarı'nın bu yıl 38'incisi düzenlenecek. Fuar kapılarını 2 Kasım'da açacak ve 10 Kasım'da kapatacak.

ZİYARET SAATLERİ:

Hafta sonu : 10.00-20.00

Hafta içi : 10.00-19.00

(*10 Kasım : 10.00-19.00)