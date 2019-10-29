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29.10.2019 - 13:50 |

Tüyap Kitap Fuarı ne zaman? Hangi tarihlerde?

Her yıl yüz binlerce kişi ağırlayan Tüyap Kitap Fuarı yakın zamanda yeni ziyaretçilerini ağırlayacak. Kitapseverler fuarın açılış tarihini iple çekerken 'Tüyap kitap fuarı ne zaman?' sorusu gündemde...

Tüyap Kitap Fuarı ne zaman? Hangi tarihlerde?

 

Kitapseverler heyecanla Tüyap Kitap Fuarı'nı bekliyor. Kasım ayı yaklaşırken net tarih de günden güne araştırılıyor. Binlerce insan şu sıralar "Tüyap kitap fuarı ne zaman?" sorusuna yanıt bulmaya çalışıyor. İşte detaylar...

TÜTAP KİTAP FUARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

TÜYAP Kitap Fuarı'nın bu yıl 38'incisi düzenlenecek. Fuar kapılarını 2 Kasım'da açacak ve 10 Kasım'da kapatacak.

ZİYARET SAATLERİ:

Hafta sonu : 10.00-20.00
Hafta içi : 10.00-19.00
(*10 Kasım : 10.00-19.00)

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