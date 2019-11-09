TÜYAP kitap fuarı devam ediyor. 2 Kasım 2019 tarihinde açılan TÜYAP İstanbul Kitap Fuarı 10 Kasım'da sona erecek. Peki, fuara ulaşım nasıl yapılacak? Giriş ücreti ne kadar?

TÜYAP GİRİŞ ÜCRETİ NE KADAR?

Girişin öğrenci, öğretmen, çocuk, emekli ve engellilere ücretsiz olduğu fuarın giriş bedeli 10 TL’dir. Aynı biletle eş zamanlı düzenlenen ARTİST / İstanbul Sanat Fuarı'nı da ziyaret edebilirsinz.

İSTANBUL KİTAP FUARI'NA ULAŞIM

Cumhuriyet Mah. Eski Hadımköy Yolu cad. No:9/1 Büyükçekmece / İSTANBUL

METROBÜS İLE ULAŞIM

METROBÜS İle Söğütlüçeşme - Beylikdüzü hattını kullanarak fuar alanına ulaşabilirsiniz. Fuar merkezi Beylikdüzü son durakta bulunmaktadır.

ÖZEL ARAÇLA ULAŞIM

Tem otoyolu, Mahmutbey gişelerinden devam ederek, Bahçeşehir-Avcılar çıkışından ayrılınız. Avcılar istikametine devam edip 2 km sonra Büyükçekmece tabelası istikametinde E5 karayolu ile 3 km sonra Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'ne ulaşacaksınız.

İSTANBUL KİTAP FUARI ZİYARET SAATLERİ

Hafta içi günlerde 10.00-19.00, hafta sonu ise 10.00-20.00 saatleri arasında açık olacaktır. Fuarın son günü olan 10 Kasım 2018 tarihinde ise 19.00’da kapanacaktır.