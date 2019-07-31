Tüyler ürperten cinayette yeni gelişme!

İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Tuncay Tezcan katıldı. Ayşe Özlem Bağdemir'in ailesi de duruşmada "şikayetçi" olarak hazır bulundu. Sanık Tuncay Tezcan mahkemedeki savunmasında Özlem ile 2011 yılında boşandıklarını ancak dini nikah yaparak tekrar birlikte yaşadıklarını anlattı. Sanık Tezcan, eşinin kendisini aldattığını iddia ederek, "Eşimi herkesten çok seviyordum. Benim zaafımı kullandı. Gittiği zaman gelmiyordu. Yaptığı işlerle beni tahrik etti. Öldürmek istemedim." dedi. Olay günü çok sayıda ilaç içtiğini belirten sanık Tezcan, "İlaçları içerken mektuplar yazdım. Özlem de bana 'İntihar mı ediyorsun, geber!' dedi. Odaya gittim kalan ilaçları da içtim. Başım dönüyordu, kendimden geçtim. İlaçların etkisiyle uyuya kaldım. Kalktığımda tuvalete yöneldim. Tuvaletin önünde düşerek kustum. Özlem de uyandı, kapıya doğru geldi. 'Daha geberemedin mi?' dedi. İlaçlar yüzünden sarhoş gibi olmuştum. Olanları hiçbir şekilde hatırlamıyorum. En son oğlumun beni dürttüğünü hatırlıyorum. Özlem'in ağzını ben bantladım mı hatırlamıyorum" dedi. Tuncay Tezcan'ın avukatı da müvekkili hakkında "haksız tahrik" ve "iyi hal" indiriminin uygulanmasını talep etti.

"BENİM YAVRUMU ÖLDÜRDÜ, ŞİKAYETÇİYİM"

Ayşe Özlem Bağdemir'in Annesi Semra Bağdemir de "Özlem benim bir tek kızımdı. Elim ayağım bedenimdi. Benim yavrumu öldürdü. Şikayetçiyim" diye konuştu. Duruşmada tanık olarak dinlenen E.Y. de sanık olan arkadaşının eşinin kendisini aldattığını olaydan önce söylediğini belirtti.

SANIĞIN AKIL HASTALIĞI OLUP OLMADIĞI ARAŞTIRILACAK

Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, sanığın akıl hastalığı olup olmadığının tespiti için Adli Tıp Kurumu'na gönderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Fatih'te Mayıs ayında meydana gelen olay iddiaya göre şöyle oldu: 7 yıl önce boşanan Ayşe Özlem Bağdemir ve Tuncay Tezcan çifti 10 ay önce barışarak Fatih'te 2 çocuklarıyla birlikte yaşamaya başladı. Aynı kırtasiyede çalışan ikili arasında tekrar anlaşmazlık çıktı. Gece saatlerinde Tuncay Tezcan, Ayşe Özlem Bağdemir uyurken ağzını bantladıktan sonra boğazını sıkarak öldürdü. Tuncay Tezcan cinayeti oğluna söyledikten sonra evden pijamalarıyla kaçtı. Çiftin çocukları durumu polise bildirdi. Bunun üzerine harekete geçen polis, bacağı da kırık olan Tuncay Tezcan'ı mezarlıkta yakaladı. İddianamede Tuncay Tezcan'ın " Canavarca hisle veya eziyet çektirerek eşi kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi isteniyor.