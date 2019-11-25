25.11.2019 - 13:53 |
Tüyler ürperten haber! Kolu kopuk ceset...
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, kurumuş dere yatağında kolu kopuk, yüzü tanınmaz haldeki erkeğin cansız bedeni bulundu. Kimliği belirlenmeye çalışılan kişinin ölüm nedeni araştırılıyor.
Kırsal Karaağaçlı Mahallesi'nin Kumlar mevkisinden geçenler, saat 10.30 sıralarında, kurumuş dere yatağında birinin hareketsiz yattığını gördü. İhbar üzerine olay yerine, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, yerde yatan kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Üzerinden kimlik çıkmayan, 35-40 yaşlarında olduğu tahmin edilen, sağ kolu omuzdan kopmuş, yüzü ise tanınmaz halde olan kişinin cesedi, otopsi için Merkez Efendi Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Çevrede yapılan aramada, kopan kol bulanamadı. Kimliği belirlenmeye çalışılan kişinin ölüm nedeni araştırılıyor.
Minibüsçülerin beyzbol sopalı yolcu kapma kavgası kameradaDudullu’dan kalkan bir hatlı minibüste, sürücüler arasında çıkan yolcu kapma tartışmasında yolcular arada kaldı. İçi yolcu dolu minibüse saldıran şahıslar, aracın önünü kesip camlarını beyzbol sopasıyla kırdı. Kavga minibüsün içinde devam ederken yolcular büyük panik yaşadı. Minibüsteki küçük kız çocuğu da kavgayı gözyaşları içinde izledi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.