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16.08.2019 - 09:49| DHA

Tüyler ürperten olay! İzleyenin kanı dondu

Erzurum'da kurt yavrusuna işkence yaptığı görüntüleri sosyal medyadan paylaşan B.Y. (31), 4 bin 827 TL para cezasına çarptırıldı.

Tüyler ürperten olay! İzleyenin kanı dondu

Erzurum'da 'sura_yunus-hayriye' isimli bir kullanıcı sosyal paylaşım sitesi facebook'taki hesabında kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi içeren bir video paylaştı. Arazide kanlar içinde yatan kurda işkence eden ve görüntülere yansımayan kişi, 'İyi mi böyle, yaralamak iyi mi, bak nasıl çaktım, nereye gideceksin?' diye bağırıyor. Bu sırada bulunduğu yerden kalkarak kaçmaya çalışan yavru kurtun peşinden koşarken görüntü kaydına da devam eden bu kişi, yanındakine 'Kaçıyor, gel' diye sesleniyor.

Yavru kurta işkence görüntülerinin sosyal medyada yayınlanması üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar Erzurum Bölge Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Yapılan incelemede 'sura_yunus_hayriye' isimli kullanıcının İspir ilçesine bağlı Karakarmış Mahallesi'nde yaşayan B.Y. olduğu belirlendi. Jandarma ekipleriyle birlikte bölgeye giden ekipler, kurt yavrusuna işkence eden B.Y.'ye 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu'na istinaden 2 bin 702 TL ve 2 bin 125 TL de tazminat olmak üzere toplam 4 bin 827 TL para cezası uyguladı.

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