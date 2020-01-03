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03.01.2020 - 10:21 | | DHA

Tuzla'da gecekondu alev alev yandı

İstanbul Tuzla'da çıkan yangında gecekondu alev alev yanarken, burada yaşayan bir kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Tuzla'da gecekondu alev alev yandı

Tuzla İçmeler Mahallesi Seren Sokakta bulunan gecekonduda saat 09.20 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangında burada yaşayan bir kişi mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Mahsur kalan kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi. Dumandan etkilendiği belirtilen kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. İtfaiye alevlere müdahale ederek, yangını kontrol altına aldı, gecekonduda ise hasar oluştu. Bir mahalle sakini "Duman ve itfaiye ekiplerini gördüm. Çıkıp baktığımda burasının yandığını gördüm. Allaha şükür çocuklar yokmuş evde. Adam atmış kendini dışarıya. Baygınlık geçiriyordu. Su verdik adama. Aldılar götürdüler hastaneye. Durumu kötü değildi, ayaktaydı." şeklinde konuştu.

 

Otomobil ok gibi saplandıBağcılar'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı. Feci kazada bariyerler ok gibi otomobile saplanırken sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı.
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