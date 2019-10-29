MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemTuzla'da kimyasal koku paniği
29.10.2019 - 16:16 | | DHA

Tuzla'da kimyasal koku paniği

Tuzla'da rögardan gelen kötü kokular paniğe yol açtı. Yapılan ilk incelemelerde insan sağlığını tehdit eden bir unsur bulunmazken, detaylı ölçümler için AFAD ekiplerinin gelmesi bekleniyor.

Tuzla'da kimyasal koku paniği

Tuzla İstasyon Mahallesi Sevcan Sokak üzerinde bulunan rögar kapaklarından kötü kokular geldiği yönünde mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri, Sevcan Sokağı güvenlik amaçlı kapattı. Paniğe yol açan kimyasal kokulara ilişkin yapılan ölçümlerin ilk değerlendirmesinde, insan sağlığını tehlikeye atacak herhangi bir unsur bulunmadığı öğrenildi. Tekrar ölçüm yapılmak üzere AFAD ekiplerinden yardım istendi. AFAD ekiplerinin gelmesi bekleniyor.

Çin’in elektrikli uçağından ilk uçuşÇin’in dört koltuklu elektrikli uçağı ilk uçuşunu başarılı bir şekilde gerçekleştirdi.
daha fazla video için
GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Doğruyol köyünde Cumhuriyet coşkusu

Doğruyol köyünde Cumhuriyet coşkusu

Emine Erdoğan'dan Cumhuriyet Bayramı paylaşımı

Emine Erdoğan'dan Cumhuriyet Bayramı paylaşımı

'Arkamdan konuşmuş' deyip vurdu!

'Arkamdan konuşmuş' deyip vurdu!

Bir anda bastırdı! Trafik durma noktasına geldi

Bir anda bastırdı! Trafik durma noktasına geldi

Sıradaki Haber