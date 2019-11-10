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10.11.2019 - 17:24 | | DHA

Tuzla'da otomobil 5 metre yükseklikten apartmanın bahçesine düştü

Tuzla'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, 5 metre yükseklikten apartmanın bahçesine düştü. Araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

Tuzla'da otomobil 5 metre yükseklikten apartmanın bahçesine düştü
Tuzla'da otomobil 5 metre yükseklikten apartmanın bahçesine düştü
Tuzla'da otomobil 5 metre yükseklikten apartmanın bahçesine düştü
Tuzla'da otomobil 5 metre yükseklikten apartmanın bahçesine düştü
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Kaza saat 15.00 sıralarında Tuzla Orta Mahallesi Taşpınar Sokak üzerinde meydana geldi. Ercan ve Rukiye Kaleli'nin içinde bulunduğu 17 AN 083 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine telleri aşarak 5 metre yükseklikten apartmanın bahçesine düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilin içindeki Kaleli çifti çevrede bulunan vatandaşlar tarafından çıkartılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bir mahalle sakini, "Burada oturuyorum. Bir ses oldu. Balkona çıktım, baktım aşağıya araba uçmuş. 112'yi aradım, itfaiyeyi aradım" dedi.

Otomobil 5 metre yükseklikten binanın bahçesine düştüTuzla’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, 5 metre yükseklikten binanın bahçesine düştü. Binada oturan vatandaşlar büyük panik yaşarken, araçta sıkışan 2 kişi vatandaşların yardımıyla kurtarıldı.
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