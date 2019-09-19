19.09.2019 - 07:50 | | PAŞA ALYURT Ankara
‘TV dizileriyle algı operasyonu yaptılar’
Kapatılan Samanyolu Televizyonu Ankara Bürosu çalışanlarına yönelik yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında TV yapımcısı 3 kişinin “ByLock”u kullandığı belirlendi. Şüpheliler FETÖ’ye üye olmak suçundan çıkarılan yakalama kararının ardından operasyon düzenlendi.
Şüphelilerden Tacettin A. ile İbrahim Enver Ö. gözaltına alındı. Firari durumdaki Halil O.’nun yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
Şüphelilerin FETÖ’yle bağlantılı savcı ve polislerle ortak hareket ederek örgüt lehine yayınlarla algı operasyonu yaptıkları belirlendi. Özellikle örgüt mensubu savcıların talimatları doğrultusunda tv programları ve haber yayınları yapan şüphelilerin, kumpas davalarında algı yaratacak yayınlar gerçekleştirdikleri belirlendi.
Bakan Pakdemirli duyurdu: Ödemeler 20 Eylül saat 18.00'den itibaren başlayacakTarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli açıklamasında, "İyi Tarım ve Organik Tarım Destek Ödemeleri 20 Eylül saat 18.00'den itibaren başlayacak. "İyi Tarım ve Organik Tarım Destek Ödemeleri kapsamında 123 bin 304 üreticiye 395,9 milyon TL ödeme yapılacak" dedi.