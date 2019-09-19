‘TV dizileriyle algı operasyonu yaptılar’

Şüphelilerden Tacettin A. ile İbrahim Enver Ö. gözaltına alındı. Firari durumdaki Halil O.’nun yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Şüphelilerin FETÖ’yle bağlantılı savcı ve polislerle ortak hareket ederek örgüt lehine yayınlarla algı operasyonu yaptıkları belirlendi. Özellikle örgüt mensubu savcıların talimatları doğrultusunda tv programları ve haber yayınları yapan şüphelilerin, kumpas davalarında algı yaratacak yayınlar gerçekleştirdikleri belirlendi.