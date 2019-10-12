TV’de işaret dili ile haber bülteni

RTÜK’ün hazırladığı Sağırların, İşitme ve Görme Engellilerin Yayın Hizmetlerine Erişiminin İyileştirilmesine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yayımlandı.



En az yüzde 10’u



Buna göre, medya hizmet sağlayıcıları 6 ay içinde, engelli dostu programların yayın sürelerini aylık yayın sürelerinin en az yüzde 10’una ulaştıracak.

Engelli dostu yayınlar, en az yüzde 5’i ayrıntılı altyazı, en az yüzde 5’i işaret dili, en az yüzde 5’i sesli betimleme çeviri türlerinde olmak üzere 2 yıl içinde toplam yayın süresinin yüzde 25’i; en az yüzde 10’u ayrıntılı altyazı, en az yüzde 10’u işaret dili, en az yüzde 10’u sesli betimleme çeviri türlerinde olmak üzere 5 yıl içinde toplam yayın süresinin yüzde 40’ı kadar olacak. Yayın sürelerinin hesaplanmasında, saat 02.00-06.00’da yayınlanan engelli dostu programlar dikkate alınmayacak.



Ana haber bültenleri hariç haftada en az 2 akşam kuşağı programının, ilk yayınlarında ya da ilk yayınlarını takiben bir hafta içinde engelli dostu program olarak yayınlanması zorunlu hale getirildi. Engelli dostu programların yayınlanacakları gün ve saatle ayrıntılı altyazı, işaret dili ve sesli betimleme çeviri türlerinden hangisiyle yayınlanacağı, yayın tarihinden en az bir gün önce kamuoyuna duyurulacak. Yayınlanan dizi filmlerin devam eden bölümleri de engelli dostu program olarak yayınlanacak.



