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02.10.2019 - 10:45 |

Twitter çöktü mü? Neden çöktü?

Bu sabahtan itibaren Twitter'da birtakım aksamalar yaşanıyor. Twitter kullanıcıları akışa erişemezken tweet atmada da sorun yaşanıyor. Yaygın bir şekilde bu mecrayı kullanan kullanıcılar "Twitter çöktü mü? Neden çöktü?" gibi sorulara cevap bulmaya çalışıyor.

Twitter çöktü mü? Neden çöktü?

Sosyal medya devleri arasında yer alan Twitter'da sabahtan bu yana aksaklıklar yaşanıyor. Kullanıcılar akışı yenileyemiyor ve tweet atmakta da zorlanıyor. Twitter kullanıcıları ise "Twitter çöktü mü? Neden çöktü?" sorularına cevap arıyor.

TWITTER NEDEN ÇÖTTÜ?

Twitter yönetimi yaptığı açıklamada Tweetdeck'e erişimde sorunların yaşandığının farkında olduklarını belirtti. Twitter, dünya çapında yaşanan bu problem nedeniyle bazı kullanıcıların tweet atma, bildirim alma, tweetleri görmede sorun yaşayabileceklerini ve aksaklığı çözmeye çalıştıklarını belirtti.

Bu kedi ders dinleyip kitap okuma saatine katılıyorVan’ın İpekyolu ilçesinde Özen Adalı Anadolu Lisesindeki öğretmen ve öğrencilerin sahiplendiği ve okulun maskotu kedi, öğrencilerle derse girip kitap okuma saatine katılıyor.
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