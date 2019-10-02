Sosyal medya devleri arasında yer alan Twitter'da sabahtan bu yana aksaklıklar yaşanıyor. Kullanıcılar akışı yenileyemiyor ve tweet atmakta da zorlanıyor. Twitter kullanıcıları ise "Twitter çöktü mü? Neden çöktü?" sorularına cevap arıyor.

TWITTER NEDEN ÇÖTTÜ?

Twitter yönetimi yaptığı açıklamada Tweetdeck'e erişimde sorunların yaşandığının farkında olduklarını belirtti. Twitter, dünya çapında yaşanan bu problem nedeniyle bazı kullanıcıların tweet atma, bildirim alma, tweetleri görmede sorun yaşayabileceklerini ve aksaklığı çözmeye çalıştıklarını belirtti.