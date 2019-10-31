Twitter dondurma işlemi nasıl yapılır? Twitter şifre yenileme nasıl yapılır? Twiiter giriş

Sosyal medya platformlarından biri olan Twitter, kullancıları için bilinmesi gerekenleri ve hesabı devre dışı bırakmadan önce bilinmesi gerekenleri anlatıyor. İşte Twitter'ın paylaştığı o detaylar...

TWİTTER DONDURMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

TWİTTER NASIL DONDURULUR?

1- Profil simgenizin altında, açılır menüden Ayarlar ve gizlilik öğesine tıklayın.

2- Hesap sekmesinde, sayfanın altındaki Hesabımı devre dışı bırak öğesine dokunun.

3- Hesabı devre dışı bırakmaya ilişkin bilgileri okuyun ve ardından



4- Kullanıcı adını devre dışı bırak öğesine tıklayın.

5- İstendiğinde şifrenizi girin ve Hesabı devre dışı bırak butonuna tıklayarak ilerlemek istediğinizi onaylayın.

Hesabınızı devre dışı bırakmadan önce bilmeniz gerekenler

Kullanıcı adınızı veya e-posta adresinizi değiştirmek için hesabınızı devre dışı bırakmanız gerekmez, istediğiniz zaman hesap ayarlarınızdan değiştirebilirsiniz.

Kullanıcı adını veya e-postayı başka bir hesapta kullanmak için önce bunları değiştirmeniz ve devre dışı bırakmadan önce onaylamanız gerekir.

Hesabınızı devre dışı bırakmadan önce kullanıcı adınızı veya e-posta adresinizi nasıl yeniden kullanılabilir hale getirebileceğinize ilişkin bilgi için aşağıdaki bölüme bakın.

Google veya Bing gibi arama motorları tarafından oluşturulan içerik üzerinde kontrolümüz bulunmamaktadır.

Devre dışı bırakıldığında, ekran adınız, kullanıcı adınız ve herkese açık profiliniz dahil olmak üzere Twitter hesabınız artık twitter.com, iOS için Twitter veya Android için Twitter'da görüntülenemez.

Kazara veya hatalı biçimde yapılması durumunda, devre dışı bırakmayı izleyen 30 güne kadar, Twitter hesabınızı hâlâ geri yükleme şansınız vardır.

TWİTTER ŞİFRE YENİLEME NASIL YAPILIR?

Kaybedilen veya unutulan şifreyi sıfırlama



Doğru ve güncel bir e-posta adresi ve/veya telefon numarası girmek, hesabınıza erişiminizi asla kaybetmemek için atabileceğiniz en iyi adımdır. Hesabınızla ilişkilendirdiğiniz e-posta adresi ve/veya telefon numarasının güncel olup olmadığını kontrol etmek için birkaç dakikanızı ayırın.

Oturumunuz açıkken şifrenizi değiştirme



Giriş yaptığınız hesapta, gezinme çubuğundaki daha fazla simgesine tıklayın ve Ayarlar ve gizlilik öğesini seçin.



Hesap sekmesinde Şifre öğesine tıklayın.



Mevcut şifrenizi girin.



Yeni şifrenizi belirleyin.



Kaydet öğesine tıklayarak değişiklerinizi kaydedin.



Not: Giriş yapabiliyor ancak şifrenizi hatırlayamıyorsanız, şifre ayarları sayfasından kendinize bir şifre sıfırlama e-postası gönderebilirsiniz.

Şifre sıfırlama isteği için ek bilgiler gerekmesini sağlama



İstek göndermediğiniz halde sık sık şifre sıfırlama mesajları alıyorsanız, şifre sıfırlama işlemi başlatmak için daha fazla bilgi girilmesini isteyebilirsiniz:

Twitter.com adresinde Hesap ayarlarınıza gidin.



Güvenlik bölümü altında, Şifre sıfırlama koruması öğesinin yanındaki kutuyu işaretleyin.



Şifre sıfırlama e-postasının veya SMS/kısa mesajının gönderilmesi için hesabınızla ilişkili e-posta adresini veya telefon numarasını girmeniz istenir.



Hem e-posta adresinizi hem de telefon numaranızı hesabınızla ilişkilendirdiyseniz, şifre sıfırlama e-postasının veya SMS/kısa mesajının gönderilmesi için ikisini de girmeniz istenir.

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