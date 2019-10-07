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07.10.2019 - 09:41 | | DHA

Üç araç birbirine girdi! Ölü ve yaralılar var

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde üç aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Üç araç birbirine girdi! Ölü ve yaralılar var
Üç araç birbirine girdi! Ölü ve yaralılar var
Üç araç birbirine girdi! Ölü ve yaralılar var
Üç araç birbirine girdi! Ölü ve yaralılar var
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Alınan bilgiye göre, Diyarbakır- Mardin kara yolunun Çınar ilçesi  mevkisinde sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 07 DAV 88 plakalı kamyon, 34  RY 0908 plakalı minibüs ve 21 VA 080 plakalı otomobilin karıştığı kazada 2 kişi  olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan 4 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Çınar Devlet Hastanesine  kaldırıldı. Yaralılar buradaki ilk müdahalenin ardından Diyarbakır'daki  hastanelere sevk edildi.

Hayatını kaybedenlerin cenazesi, otopsi için Çınar Devlet Hastanesi  morguna götürüldü.

Otomobilin kullanılamaz hale geldiği kazada minibüsün çarpışmanın  etkisiyle devrildiği görüldü.

Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.

 

 

 

 

 

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