13.11.2019 - 16:36 |
Üç aylar ne zaman başlıyor? Ramazan ne zaman?
Bu yılın dini günleri sona erdi. 2020 yılına ise yaklaşık bir buçuk ay kaldı. 2020 yılının dini günleri şimdiden merak ediliyor. En çok merak edilen konular arasında ise üç aylar ve ramazan geliyor. Peki, üç aylar ve ramazan ne zaman başlıyor?
2020 yılı için geri sayım başladı. Diyanet 2020 yılının dini günler takvimini yayımlarken en çok üç aylar ve ramazan ayının ne zaman başlayacağı merak ediliyor. İşte konuya dair bilgiler...
2020 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ
Üç ayların başlangıcı 25 Şubat 2020
Regaip Kandili 27 Şubat 2020
Miraç Kandili 21 Mart 2020
Berat Kandili 7 Nisan 2020
Ramazan ayı başlangıcı 24 Nisan 2020
Kadir Gecesi 19 Mayıs 2020
Ramazan Bayramı 24-26 Mayıs 2020
Kurban Bayramı 31 Temmuz-3 Ağustos 2020
Hicri Yılbaşı 20 Ağustos 2020
Aşure Günü 29 Ağustos 2020
Mevlid Kandili 28 Ekim 2020