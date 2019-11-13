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13.11.2019 - 16:36 |

Üç aylar ne zaman başlıyor? Ramazan ne zaman?

Bu yılın dini günleri sona erdi. 2020 yılına ise yaklaşık bir buçuk ay kaldı. 2020 yılının dini günleri şimdiden merak ediliyor. En çok merak edilen konular arasında ise üç aylar ve ramazan geliyor. Peki, üç aylar ve ramazan ne zaman başlıyor?

Üç aylar ne zaman başlıyor? Ramazan ne zaman?

 

2020 yılı için geri sayım başladı. Diyanet 2020 yılının dini günler takvimini yayımlarken en çok üç aylar ve ramazan ayının ne zaman başlayacağı merak ediliyor. İşte konuya dair bilgiler...

2020 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

Üç ayların başlangıcı 25 Şubat 2020

Regaip Kandili 27 Şubat 2020

Miraç Kandili 21 Mart 2020

Berat Kandili 7 Nisan 2020

Ramazan ayı başlangıcı 24 Nisan 2020

Kadir Gecesi 19 Mayıs 2020

Ramazan Bayramı 24-26 Mayıs 2020

Kurban Bayramı 31 Temmuz-3 Ağustos 2020

Hicri Yılbaşı 20 Ağustos 2020

Aşure Günü 29 Ağustos 2020

Mevlid Kandili 28 Ekim 2020

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