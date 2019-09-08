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08.09.2019 - 09:41| DHA

Üç ilçenin kabusu olmuşlardı! 6 kişi tutuklandı

Erzurum’un Oltu, Horasan ve Çat ilçelerinde ahır ve meralarda 60 büyükbaşın çalınmasıyla ilgili 9 kişi gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 6'sı tutuklandı.

Üç ilçenin kabusu olmuşlardı! 6 kişi tutuklandı

Jandarma, Mayıs ayında Oltu'dan 25, Çat'tan 24 ve Horasan ilçesinden 11 olmak üzere toplam 60 büyükbaşın ahır ve meralardan çalınması üzerine çalışma başlattı. Jandarma, yapılan istihbari çalışma sonucu şüphelilerin kimliklerini belirledi. Ekipler, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine giderek hırsızlık olaylarını gerçekleştiren E.A., O.G., A.Y., A.I., C.Y. ve N.F.'yi düzenlediği eş zamanlı operasyonla yakaladı. Hırsızlık çetesinin kaçırdığı büyükbaşların satışını yaptığı tespit edilen B.E., B.E. ve S.Ö. de Van Tuşba ilçesinde gözaltına aldı. Jandarma, satılmak üzere olan 24 büyükbaşı da ahırda bularak Çat ilçesindeki sahibine teslim etti.

Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Erzurum'un Oltu içesinde adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden, Doğubayazıt'ta yakalanan 6 kişi tutuklanırken, hayvanları satın alan 3 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

 

 

 

 

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