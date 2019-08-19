19.08.2019 - 13:16
Üç Kağıtçı filmi ne zaman çekildi? Kimler oynuyor?
1 Ekim 1981'de vizyona giren Üç Kağıtçı filminin konusu ve oyuncuları merakla araştırılıyor. Aile-komedi türündeki Üç Kağıtçı filminin konusu ve oyuncuları haberimizde...
Üç Kağıtçı filminin konusu, ölen babasının mallarını satmak için Almanya'dan köyüne dönen Rıfkı tesadüfler sonucu bir 'ermiş'e dönüşür. Yağmur duasına çıkan köylüler için yağmur yağdırır, üfürükçülük yapar, evde kalmış kızların kısmetini açar. Bu arada Belediye Reisi seçimlerine adaylığını koyması istenir. Seçimleri kazanır ancak çok geçmeden üçkağıtçı olduğu ortaya çıkar.
OYUNCULAR KİMLER?
Kemal Sunal
Nizam Ergüden
Ali Şen
Reha Yurdakul
Turgut Özatay