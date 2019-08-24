24.08.2019 - 12:47| DHA
Üç kişi evini bastı! Bunu hiç beklemiyorlardı...
Düzce'de 3 kişi, husumetli oldukları Mehmet Ç.'nin evini bastı. Ç.'nin pompalı tüfekle ateş açması sonucu Ayhan T. başından vurularak hayatını kaybetti, Savaş Barış K. ise sağ kolundan yaralandı.
Olay, sabah 06.00 sıralarında, Cumhuriyet Mahallesi 1935 Sokak'ta meydana geldi. Ayhan T., Ömür A. ve Savaş Barış K., borç alma nedeniyle husumetli oldukları Mehmet Ç.'nin evinin önüne geldi. Kapısının önünden gelen bağırma seslerine uyanan Mehmet Ç. 3 kişiyi görünce evdeki pompalı tüfeği alıp ateş açtı.
Tüfekten çıkan saçmaların isabet etmesiyle Ayhan T. başından, Savaş Barış K. ise sağ kolundan yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından 2 yaralı, Düzce Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan durumu ağır olan Ayhan T. yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Mehmet Ç. ise polis ekiplerince yakalanarak göz altına alındı.
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