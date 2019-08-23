Üç orduya ‘kor’ seviyesinde atama

Yüksek Askeri Şûra’nın (YAŞ) ardından merakla beklenen atama kararları Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayıyla Kara Kuvvetleri’nde 75, Deniz Kuvvetleri’nde 25 ve Hava Kuvvetleri’nde 27 olmak üzere toplam 127 general ve amiralin görev yerleri değişti. YAŞ’ta alınan kararla TSK’nın komuta kademesi korunmuş, Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanlıklarında değişiklik yaşanmamıştı. Ancak, Ege Ordusu Komutanı Orgeneral Abdullah Recep ile 3’üncü Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Serdar Savaş’ın emekliye sevk edilmesiyle ordu komutanlıkları boş kalmıştı. Bu yılki YAŞ’ta sekiz korgeneral terfi sırasında yer almasına rağmen, orgeneral terfisi yapılmamıştı. Orgeneral rütbesinde yeterli sayıda komutanın bulunmaması üzerine ordu komutanlıklarına korgeneral rütbesinde atama yapıldı.

Buna göre, TSK’nın mevcut en kıdemli korgenerali olan Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin (EDOK) Komutanı Korgeneral Şeref Öngay 3’üncü Ordu Komutanı, 4. Kolordu Komutanı Korgeneral Ali Sivri ise Ege Ordusu Komutanı oldu.

Vekildi asil oldu

Fırat Kalkanı ile Zeytin Dalı harekâtlarını sevk ve idare eden 2’nci Ordu’nun eski komutanı Orgeneral İsmail Metin Temel, geçen yıl Genelkurmay Denetleme ve Değerlendirme Başkanlığı’na getirilmişti. Temel’in ardından 2’nci Ordu’nun başına vekâleten 7. Kolordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla atanmıştı. Korgeneral Yayla, vekâleten yürüttüğü 2’nci Ordu Komutanlığı’na resmen atandı. Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı Yavuz Türkgenci, Korg. Öngay’dan boşalan EDOK Komutanlığı’na getirildi. EDOK Kurmay Başkanlığı’na ise Tümgeneral Selami Arslan atandı.

Özsert’e yeni görev

Bu seneki Şura’da korgeneralliğe yükseltilen tek tümgeneral olan Genelkurmay İstihbarat Başkanı İrfan Özsert, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Savunma ve Güvenlik Genel Müdürlüğü’ne getirildi. Hava Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı görevini yapan Tümgeneral Ali Serin ise, Genelkurmay İstihbarat Başkanı oldu. YAŞ’ta görev süresi bir yıl uzatılan İzmir’deki NATO Karargâh Komutanlığı Kurmay Başkanı Tümgeneral Erhan Uzun da, Sivri’den boşalan 4. Kolordu Komutanlığı’na getirildi. Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri (KTBK) Komutanı Yılmaz Yıldırım da, Diyarbakır’daki 7. Kolordu Komutanlığı’na atandı. Belçika Mons’ta bulunan Milli Ask. Temsil Heyeti Başkanı Tümgeneral Sezai Öztürk de, Yılmaz’dan boşalan KTBK Komutanlığı’na atandı. Bu yıl tümgeneralliğe terfi ettirilen Ahmet Kurumahmut ise 5. Kolordu Komutanlığı’na atandı.

Tümg. Çorbacı MÖGK’e atandı

Özel Kuvvetler Komutanlığı’nda (ÖKK) önemli değişiklikler yaşandı. Bordo berelilerin komutanı Tümgeneral Ahmet Ercan Çorbacı, 6. Mekanize Piyade Tümen ve Müşterek Özel Görev Kuvvet Komutanlığı’na (MÖGK) atandı. MÖGK’ün özellikle Fırat’ın doğusuna yönelik planlanan harekâtta kritik görevler icra etmesi bekleniyor. Tuğgeneral Fedai Ünsal, Genelkurmay Genel Sekreterliği’ne atandı. Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğg. Mustafa Erkal Kuzuoğlu sağlık sorunları nedeniyle emekliye ayrılırken bu göreve Genelkurmay Genel Sekreteri Tuğgeneral Mehmet Özeren atandı.

Özel Kuvvetler Komutanı Erbakan

Kumpas mağduru Tümg. Ahmet Ercan Çorbacı’dan boşalan ÖKK’ya 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tümg. Ömer Ertuğrul Erbakan getirildi. Bu yılki YAŞ’ta tümgeneralliğe terfi ettirilen Erbakan, Fırat Kalkanı Harekâtı’nı yönetin tugay komutanları arasında yer aldı. Erbakan, 15 Temmuz gecesi Şehit Astsubay Ömer Halisdemir tarafından öldürülen darbeci general Semih Terzi’nin yerine Özel Kuvvetler 1. Tugay Komutanlığı’na getirilmişti. 4. Özel Kuvvetler Tugay Komutanlığı’na ise Özel Kuvvetler Komutanlığı Kurmay Başkanı ve Denetleme, Değiştirme, Değerlendirme Başkanı Tuğgeneral Ahmet Gülmüş atandı.

Temel ve Aksakallı göreve devam

Hem YAŞ terfi-emekli listesinde hem de atama listesinde isimleri bulunmayan Orgeneral İsmail Metin Temel ve Korgeneral Zekai Aksakallı’nın görevlerine devam ettiği ifade ediliyor. Orgeneral Temel, Genelkurmay Denetleme ve Değerlendirme Başkanlığı’nda; Korgeneral Aksakallı ise 2’nci Kolordu Komutanlığı’nda görev yapıyor.