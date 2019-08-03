Üç orduya yeni komutanlar geliyor

Yüksek Askeri Şura’da (YAŞ) alınan kararlarla, 12 generalin görev süresi bir yıl, 313 albayın görev süresi de iki yıl uzatıldı. İki orgeneralin emekliye sevk edilmesiyle Ege ve 3’üncü Ordu komutanlığı koltukları yeni sahiplerini bekliyor. Eski komutanın geçen yıl sonunda başka göreve atanmasıyla 2’nci Ordu Komutanlığı da vekaleten yürütülüyor. Şûra’nın ardından önümüzdeki günlerde 2’nci Ordu, 3’üncü Ordu ve Ege Ordusu yeni komutanlarına kavuşacak.

Genelkurmay İkinci Başkanı Korgeneral Metin Gürak ile Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin (EDOK) Komutanı Korgeneral Şeref Öngay’ın bu yıl orgeneralliğe yükseltilmesi bekleniyordu. Ancak bu yıl orgeneral ataması yapılmadı. Gürak ve Öngay’ın görev süreleri bir yıl uzatıldı. Orgeneralliğe yükselen yeni isim olmaması ve iki ordu komutanın emekliye sevk edilmesi nedeniyle ordudaki orgeneral sayısı iki azaldı.

Uzatma aldılar

Şırnak’taki helikopter kazasında şehit olan 23. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Aydoğan Aydın’ın yerine getirilen, Kato dahil olmak üzere önemli operasyonlar gerçekleştiren 9. Kolordu Komutanı Tümgeneral Veli Tarakçı’nın görev süresi 1 yıl uzatıldı. Hava Eğitim Komutanı Korgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Şırnak 23. Jandarma Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral Halil Soysal, KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan, NATO Müttefik Kara Komutanlığı Kurmay Başkanı Tümgeneral Erhan Uzun, NATO Muhabere ve Bilgi Ajansı’na bu sene atanan Tuğgeneral Göksel Sevindik, Kara Kuvvetleri Lojistik Komutanı Tuğgeneral Sıtkı Varlı bir yıllık uzatma alan diğer isimler oldu. Güney Deniz Saha Komutanı Tümamiral Aydın Şirin 15 Temmuz gecesi derdest edilmişti. Koramiral olması beklenen Şirin’in de rütbede görev süresi uzatıldı.

Atama bekleniyor

YAŞ kararıyla iki orgeneralin emekli edilmesinin ardından Ege ve 3. Ordu Komutanlığı boş kaldı. 2. Ordu Komutanlığı’nı da eski komutanın başka göreve atanmasıyla yıl başından bu yana vekâleten 7. Kolordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla yürütüyor. Üç ordunun komutanlıklarına orgeneral ya da kıdemli korgenerallerin getirilmesi bekleniyor. Bu kapsamda en kıdemli olarak 2014’te korgeneral olan EDOK Komutanı Şeref Öngay ile 2015’te korgeneral olan Metin Gürak’ın bu görevlere getirilebileceği söyleniyor. Atama ve görev yerlerine ilişkin çalışmaların ise kısa süre içinde tamamlanacağı ve önümüzdeki günlerde açıklanacağı duyuruldu.