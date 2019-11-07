MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündem HaberleriÜç yıl kapalı kalacak
07.11.2019 - 07:50 | | KÜLTÜR SANAT

Üç yıl kapalı kalacak

Londra’da bulunan The National Portrait Gallery üç yıl süreyle kapatılıyor.

Üç yıl kapalı kalacak

Müze yetkilileri önceki gün 123 yıllık müzenin, 35.5 milyon sterlinlik yenileme çalışmaları için üç yıl kapalı kalacağını duyurdu. Guardian’da yer alan habere göre müzenin sözcüsü, 29 Haziran 2020’de başlayacak yenileme çalışmalarının 2023 ilkbaharında tamamlanmasını öngördüklerini ifade etti. Ayrıca açıklamada, galerinin kapalı kaldığı süre boyunca Birleşik Krallık’taki galerilere ve organizasyonlara, 300 portrenin ödünç verileceği de belirtildi.

Galerinin direktörü Nicholas Cullian “Dönüştürülmüş bir The National Portrait Gallery’yi sunma yolculuğumuza başlıyoruz” dedi. 

Koyunları taşıyan kamyon devrildi: 8 kuzu telef olduBursa’da 40 kuzunun içinde bulunduğu kamyonun devrilmesi sonucunda sürücü hafif yaralanırken 8 kuzu telef oldu. Bursa-İzmir karayolu trafiğe kapandı. Annesi öldüğü için yerinde durmayan küçük kuzuyu bekçi kucağına alarak teselli etti.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Kayhan Yıldızoğlu kimdir? Kayhan Yıldızoğlu yaşı kaç?

Kayhan Yıldızoğlu kimdir? Kayhan Yıldızoğlu yaşı kaç?

KYK burs sonuçları ile ilgili son dakika açıklaması! Burs sorgulama...

KYK burs sonuçları ile ilgili son dakika açıklaması! Burs sorgulama...

İtalya’da yaşayan İlayda Yarcan'dan acı haber! Bugün İstanbul'da toprağa verilecek

İtalya’da yaşayan İlayda Yarcan'dan acı haber! Bugün İstanbul'da toprağa verilecek

Kızına 1 milyon dolara yapay böbrek aldı!

Kızına 1 milyon dolara yapay böbrek aldı!

Sıradaki Haber