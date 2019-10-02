Uçaklarda ‘hava polisi’ dönemi

İçişleri Bakanlığı’nca Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelikte, Türk tescilli sivil hava araçlarında, hava aracının ve hava araçlarındaki yolcuların güvenliğini tehlikeye atan yasa dışı müdahale eylemlerine karşı uluslararası uçuşlarda sivil hava araçlarının, yolcuların ve mürettebatın güvenliğinin sağlanmasına yönelik özel eğitimli silahlı emniyet teşkilatı personelinin görevlendirilmesine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.



Kimlikleri gizli



Buna göre, hava polislerinin görev, yetki ve sorumlulukları Emniyet Genel Müdürlüğü Koruma Dairesi Başkanlığı ile uluslararası uçuşu olan havalimanlarının bulunduğu illerin emniyet müdürlükleri bünyesinde kurulacak birimler tarafından yürütülecek. Sivil kıyafetle görev yapacak hava polisleri, söz konusu tehditlere yönelik makul şüphe olması halinde kokpiti koruyacak. Kuralsız yolculara ve potansiyel tehlike arz eden yolculara görev tanımında belirtilen durumlar oluşmadığı sürece müdahale etmeyecek. Hava polisleri uçuş sonunda göreviyle ilgili hususlar hakkında görev sonu dönüş raporu hazırlayacak.



Hava polisi görevlendirildiği uçuşta görevi itibarıyla kaptan pilotlara ve uçuş mürettebatı ekibine hiyerarşik olarak bağlı olmayacak. Yolcu gibi koltuklarda oturacak hava polislerinin görevi uçaktaki mürettebat tarafından bilinecek ancak kimlikleri yolculardan gizli tutulacak. Hava polisleri uçuş süresi boyunca görevli sayılacak. Herhangi bir uçuşta görevlendirilen hava polisi, uçuş gerçekleştirilen ülkede uçuşun gecikmesi halinde mürettebatla birlikte hareket edecek. Uluslararası uçuşlarda görevli olmadığı zamanlarda hava polisleri bağlı bulunduğu büronun iş ve işlemlerini takip edecek. Hava polisinin görev alacağı uçuş rotaları ve ülkeler, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü koordinesinde Sivil Havacılık Güvenliği Risk ve Tehdit Değerlendirme Komisyonu’nun görüşü alınarak İçişleri Bakanlığı tarafından belirlenecek.



Bileti firma alacak



Uçaklarda görevlendirilecek hava polisi sayısı, hava aracının tipi, yolcu kapasitesi, uçuş süresi, uçuş bölgesinin risk durumu ve istihbari bilgileri göz önüne alınarak belirlenecek. Görevlendirilecek hava polisi sayısı ikiden az olmayacak. Riskli görülen uçuşlarda ihtiyaç duyulması halinde risk ve tehdit değerlendirmesi kapsamında ilgili birimler ile koordineli olarak ilave personel görevlendirilebilecek. Hava polislerinin görevlendirme esnasındaki bilet bedelleri ilgili havacılık işletmeleri tarafından karşılanacak. Hava polisinin görev esnasında kullanacağı silah, mühimmat ve teçhizat ise Emniyet Genel Müdürlüğü’nce çıkarılacak yönerge ile belirlenecek.