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18.12.2019 - 14:51 | | DHA

Uçakta ortalığı karıştırmıştı! Bakın şimdi ne yaptı

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Kıbrıs'a gitmek için kalkış hazırlıklarını yapan özel bir havayolu şirketine ait yolcu uçağında, "Ben FETÖ'cüyüm ve uçağı patlatacağım" dediği gerekçesi ile gözaltına alınan Nikar D., adliyeye getirildi. Nikar D., adliyeye girişi sırasında kendisini yere atarak, "Ben bomba değilim" diye bağırdı.

Uçakta ortalığı karıştırmıştı! Bakın şimdi ne yaptı
Uçakta ortalığı karıştırmıştı! Bakın şimdi ne yaptı
Uçakta ortalığı karıştırmıştı! Bakın şimdi ne yaptı
Uçakta ortalığı karıştırmıştı! Bakın şimdi ne yaptı
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Bu sabah Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Kıbrıs'a gitmek üzere kalkış hazırlıkları yapan uçakta taşkınlık yaptığı gerekçesi ile gözaltına alınan Nikar D., gözaltı işlemlerinin ardından soruşturmayı yürüten İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi.

Polis eşliğinde adliyeye getirilen Nikar D., adliyeye girişi sırasında, kendini yere atarak, "Ben bomba değilim" diyerek bağırdı. Nikar D.'nin savcılık tarafından sorgulanması bekleniyor.

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