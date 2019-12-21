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21.12.2019 - 09:44 | | İHA

Üniversite öğrencisinin kahreden sonu! Uçak kalktıktan sonra...

Üniversite öğrencisi Erdoğan İnez, Ankara-Ordu uçağında memleketi Fatsa’ya geldiği sırada rahatsızlanması sonucu kaldırıldığı hastenede hayatını kaybetti.

Üniversite öğrencisinin kahreden sonu! Uçak kalktıktan sonra...

Edinilen bilgiye göre, Ankara’dan uçağa binen üniversite öğrencisi Erdoğan İnez uçak kalktıktan sonra bir anda rahatsızlandı. Ordu'da havalimanından ambulansla hastaneye kaldırılan Erdoğan İnez burada tüm yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

İnez’in ölüm haberini alan yakınları sinir krizleri geçirirken cenaze namazının öğle namazını müteakip Fatsa Ortabüyük Cami'de kılınacağı öğrenildi.

    Kapı yerine duvardan çıkmaya çalıştıAvcılar'da katıldığı düğünde alkol aldıktan sonra ayrılan Türkmenistan uyruklu Polat İbrahimov bahçe duvarından yola atlayınca minibüs çarptı. Kazada hafif yaralanan İbrahimov, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
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