Üçlü zirve yarın Ankara’da

Erdoğan, yarın Çankaya Köşkü’nde Suriye krizinin çözümü için Putin ve Ruhani ile üçlü zirvede bir araya gelecek. Zirvede, Fırat’ın doğusu ile İdlib’deki gelişmeler ana gündem olacak. Türkiye ile Amerika arasındaki Güvenli Bölge mutabakatının ardından Müşterek Harekât Merkezi de hayata geçip, devriyelerde başlarken Suriye’de sorunun kalıcı çözümü için liderler beşinci kez bir araya gelecek.



Gündem İdlib



Türkiye-Rusya-İran arasında Suriye’nin konuşulacağı liderler zirvesinde İdlib, Menbiç ve Fırat’ın doğusundaki gelişmeler detayları ile değerlendirilecek. Türkiye’nin Fırat’ın batısında oluşturduğu fiili güvenli bölge ile Fırat’ın doğusunda ABD ile birlikte oluşturmayı hedeflediği Irak sınırına kadarki güvenli bölgenin detayları, güvenli bölge için atılacak adımlar, Suriye’deki siyasi geçiş süreci ile Anayasa Komisyonu’nun yürüttüğü çalışmalar, güvenli bölgelere mültecilerin yeniden dönüşü, İdlib’den olası göç için alınacak önlemler konuları değerlendirilecek.



Liderler PYD-YPG terör örgütleriyle ortak mücadele konusunda ve rejimin ihlallerinin son bulmasına ilişkin konuları da toplantıda değerlendirecek.