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04.01.2020 - 07:50 | | İSTANBUL Milliyet

Üçüncü Cumhurbaşkanı Bayar anılıyor

Türkiye Cumhuriyeti’nin 3. Cumhurbaşkanı merhum Celal Bayar, yarın Caddebostan Kültür Merkezi’nde (CKM) düzenlenecek programla anılacak.

Üçüncü Cumhurbaşkanı Bayar anılıyor

Programda Celal Bayar’ın yaşam öyküsü beyaz perdeye yansıyacak. Yapımcı ve yönetmen Nural Karslı’nın “Celal Bayar: Bir Asrın Adamı” adlı belgesel filminin gösterileceği etkinliğin ilk bölümünde de Prof. Dr. Gökhan Çetinsaya, Celal Bayar’ın yaşam öyküsünü anlatacak. Etkinlik saat 17.00’de başlayacak. Atatürk’ün son başbakanı olan Bayar, Cumhuriyet’in ekonomi politikasını oluşturmakta önemli bir rol üstlendi. Bir asırlık ömründe Türkiye tarihinin önemli dönüm noktalarında rol alan Celal Bayar, Türkiye’nin ilk sivil cumhurbaşkanı oldu. 

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