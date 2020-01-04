Üçüncü Cumhurbaşkanı Bayar anılıyor

Programda Celal Bayar’ın yaşam öyküsü beyaz perdeye yansıyacak. Yapımcı ve yönetmen Nural Karslı’nın “Celal Bayar: Bir Asrın Adamı” adlı belgesel filminin gösterileceği etkinliğin ilk bölümünde de Prof. Dr. Gökhan Çetinsaya, Celal Bayar’ın yaşam öyküsünü anlatacak. Etkinlik saat 17.00’de başlayacak. Atatürk’ün son başbakanı olan Bayar, Cumhuriyet’in ekonomi politikasını oluşturmakta önemli bir rol üstlendi. Bir asırlık ömründe Türkiye tarihinin önemli dönüm noktalarında rol alan Celal Bayar, Türkiye’nin ilk sivil cumhurbaşkanı oldu.