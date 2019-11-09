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09.11.2019 - 07:50 | | SEYFETTİN ERSÖZ Ankara

Üçüncü devriye Kamışlı-Derik hattında

Fırat’ın doğusunda Türkiye-Rusya ortak kara devriyelerinin üçüncüsü Kamışlı’nın doğusu ile Derik arasındaki bölgede yapıldı.

Üçüncü devriye Kamışlı-Derik hattında

Devriye öncesi, güzergahta Rus askerleri EYP mayın araması yaptı. TSK’ya ait İHA’lar da güzergahı havadan kontrol etti. Ardından TSK’ya ait kirpi model dört zırhlı araç, Kamışlı kırsalına geçiş yaptı. 4 Türk zırhlısı ve 4 Rus zırhlısından oluşan konvoy Derik’e doğru harekete geçti.

TSK ve Rus unsurları, Kamışlı’nın doğusu ile Derik arasındaki devriye faaliyetini, 3.5 saatte tamamladı. Devriye konvoyuna havadan İHA’lar da eşlik etti. Milli Savunma Bakanlığı “10 kilometre derinlikte 88 kilometre uzunluğundaki güzergâhta devriyeyi tamamladı” bilgisini paylaştı. Deyrunağa bölgesinde devriye faaliyeti sırasında terör örgütü sempitazanları, TSK’ya ait zırhlı araçları taşladı. Türk güvenlik güçlerinin, saldırganlara müdahale etmediği ve devriyeyi sürdürdüğü görüldü. Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Ortak devriye, provokatörlere karşı personelimizin ve halkın güvenliğine ilişkin gerekli dikkat ve hassasiyet gösterilerek tamamlanmıştır” denildi. 

Üçüncü devriye Kamışlı-Derik hattında

Barış Pınarı Harekâtı bölgesinde sağlık taraması yapan Mehmetçik, vatandaşlara da kandil simitleri ikram etti.

Ölen kişi terörist çıktı

Devriye sırasında TSK’ya ait bir zırhlı aracın üzerine tırmanarak kapısını açmaya çalışan bir kişi düşerek öldü. Terör örgütü YPG/PKK yandaşları “zırhlı aracın halktan bir kişinin ölümüne sebebiyet verdiği” yönünde sosyal medyada kara propaganda yaptı. Ancak sivil olduğu iddia edilen kişinin, YPG/PKK’lı bir terörist olduğu ortaya çıktı. Söz konusu teröristin sosyal medya hesaplarında YPG/PKK üniformasıyla profil fotoğrafları yayınladığı dikkati çekti.

Üçüncü devriye Kamışlı-Derik hattında

Dördüncü devriyenin Fırat’ın batısındaki Menbiç-Tel Rıfat alanlarında gerçekleştirilmesi öngörülüyor.

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