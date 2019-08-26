Uçuruma yuvarlandı! Yaralılar var

Çobanboğan mevkiinde meydana gelen kazada, Mahmut Aydoğdu yönetimindeki 46 HA 452 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı.

Kazada sürücü Mahmut Aydoğdu ile beraberindeki Songül Yavuz, Emine Yavuz ve Yücel Yavuz yaralandı. Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Songül Yavuz'un hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.