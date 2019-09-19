Uçuş serbest

Türkiye’nin en büyük teknoloji etkinliği havacılık, uzay ve teknoloji festivali (TEKNOFEST) ikinci gününde de ziyaretçilerini ağırlamaya devam etti. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde, ülkenin önemli kurum ve firmalarının destekleriyle geçtiğimiz gün Atatürk Havalimanı’nda başlayan festivaldeki askeri ve sivil katılımcı firmaların stantları, ikinci gününde de birçok etkinliğe sahne oldu.



Yerli ziyaretçilerin yanı sıra yabancı turistlerin de geldiği TEKNOFEST’te pek çok etkinlik düzenleniyor. Festivalin son gününe kadar birçok etkinlik düzenlenmesi planlanırken, katılımcı firmaların stantlarında da bilgilendirme ve deneyim fırsatı sunuluyor.



Girişler ücretsiz



World Drone Cup kapsamında birçok ülkeden yarışmacıyı ağırlayan festivalde, savaşan İHA gösteri uçuşları yapılacak. Festivali ziyaret edenler yerde ve gökte birçok hava aracını görme fırsatı da yakalayacak. Girişlerin ücretsiz olduğu festival, 22 Eylül’de sona erecek.



Su-35 gösterisi









Festivalin ikinci gününde de uçuş gösterileri devam etti. Solo Türk ve Rus uçuşu Su-35 gösteri uçuşu gerçekleştirdi. 7’den 70’e tüm vatandaşların büyük ilgi gösterdiği etkinlik için çok sayıda sosyal donatı alanı da yapıldı. 22 Eylül’de sona erecek festivale bu yıl 1 milyonun üzerinde ziyaretçi bekleniyor.



110 bin saat uçtu









Baykar tarafından geliştirilerek kullanıma sunulan Bayraktar TB2 Taktik Silahlı İnsansız Hava Aracı, keşif ve istihbarat görevleri için orta irtifa-uzun havada kalış süresi sınıfına giren (MALE) insansız hava aracı. 110 bin saatten fazla uçan TB2, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma ve Emniyet Müdürlüğü bünyesinde 2014’ten bu yana aktif olarak görev yapıyor.



Aselsan’dan ‘nano İHA’









Aselsan, akıllı Nano İnsansız Hava Aracı’nı (İHA) görücüye çıkardı. Nano İHA’nın küçük olması dolayısıyla görsel ve akustik izleri düşük. Araç, asgari 25 dakika havada kalma süresine sahip. 1.5 kilometre mesafeden görüntü aktarabiliyor.







İstanbul Teknik Üniversitesi AUV Takımı otonom su altı aracı geliştirdi. 8 motoru bulunan yapay zekalı araç, 10 metreye kadar dalış yapabiliyor.