Ufuk Bayraktar kimdir? Ufuk Bayraktar filmleri
Ezel dizisinde, Ramiz Karaeski'nin gençliğini canlandırarak büyük bir çıkış yakalayan Ufuk Bayraktar yeni filmi Dayı ile yeniden çok ses getirecek. Peki, Ufuk Bayraktar kimdir? İşte Ufuk Bayraktar filmleri ve dizileri...
Birçok dizi ve filmde yer alan Ufuk Bayraktar'ın çok yakında yeni filmi ile izleyici karşısına çıkacak. İşte Ufuk Bayraktar'ın hayatı ile ilgili merak edilenler...
UFUK BAYRAKTAR KİMDİR?
Ufuk Bayraktar 12 Eylül 1981 İstanbul doğumlu. Liseyi Gürsoy Koleji'nde okuduktan sonra üniversiteye gitmeme kararı aldı ve babası Cevahir Bayraktar'ın Cihangir'de işlettiği Firuzağa Kahvesi'nde çalışmaya başladı. Burada Zeki Demirkubuz tarafından keşfedildi ve yönetmenin Bekleme Odası ile Kader adlı filmlerinde rol aldı. Daha sonra Nuri Bilge Ceylan'ın İklimler, Semih Kaplanoğlu'nun Yumurta, Cemal Şan'ın Ali'nin Sekiz Günü ve Feo Aladağ'ın Ayrılık adlı filmlerinde rol aldı.
Ezel dizisinde Tuncel Kurtiz'in oynadığı "Ramiz Dayı" karakterinin gençliğini canlandırdı. Milat dizisinde ise onun çocukluğunu, genç oyuncu Hira Mert Yüce canlandırdı.
Merve Bayraktar ile evlidir ve Efe Cevahir adında bir oğlu vardır.
UFUK BAYRAKTAR FİLMLERİ
2003 Bekleme Odası Ferit
2006 Kader Bekir
İklimler Taksici
2007 Kartallar Yüksek Uçar Hasan
Yumurta Haluk
2008 Ali'nin Sekiz Günü Kemal
Girdap Konuşmacı
2009—2011 Ezel Genç Ramiz Karaeski
2009 Yeni Baştan Konuk oyuncu
2010 Memleket Meselesi Polis
Ayrılık Kemal
2012 Yeraltı
Toprağın Çocukları Cevher
Bu Son Olsun Ertuğrul
Dağ Bekir
Çanakkale 1915 Seyit Onbaşı
2015 Milat Hamza
2016 Sevda Kuşun Kanadında Ömer
2016 Dağ II Bekir
2016 Kümes Süleyman