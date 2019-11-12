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12.11.2019 - 10:42 |

Ufuk Bayraktar kimdir? Ufuk Bayraktar filmleri

Ezel dizisinde, Ramiz Karaeski'nin gençliğini canlandırarak büyük bir çıkış yakalayan Ufuk Bayraktar yeni filmi Dayı ile yeniden çok ses getirecek. Peki, Ufuk Bayraktar kimdir? İşte Ufuk Bayraktar filmleri ve dizileri...

Ufuk Bayraktar kimdir? Ufuk Bayraktar filmleri

Birçok dizi ve filmde yer alan Ufuk Bayraktar'ın çok yakında yeni filmi ile izleyici karşısına çıkacak. İşte Ufuk Bayraktar'ın hayatı ile ilgili merak edilenler...

UFUK BAYRAKTAR KİMDİR?

Ufuk Bayraktar 12 Eylül 1981 İstanbul doğumlu. Liseyi Gürsoy Koleji'nde okuduktan sonra üniversiteye gitmeme kararı aldı ve babası Cevahir Bayraktar'ın Cihangir'de işlettiği Firuzağa Kahvesi'nde çalışmaya başladı. Burada Zeki Demirkubuz tarafından keşfedildi ve yönetmenin Bekleme Odası ile Kader adlı filmlerinde rol aldı. Daha sonra Nuri Bilge Ceylan'ın İklimler, Semih Kaplanoğlu'nun Yumurta, Cemal Şan'ın Ali'nin Sekiz Günü ve Feo Aladağ'ın Ayrılık adlı filmlerinde rol aldı.

Ezel dizisinde Tuncel Kurtiz'in oynadığı "Ramiz Dayı" karakterinin gençliğini canlandırdı. Milat dizisinde ise onun çocukluğunu, genç oyuncu Hira Mert Yüce canlandırdı.

Merve Bayraktar ile evlidir ve Efe Cevahir adında bir oğlu vardır.

UFUK BAYRAKTAR FİLMLERİ

2003      Bekleme Odası  Ferit     

2006      Kader    Bekir     

              İklimler Taksici  

2007      Kartallar Yüksek Uçar     Hasan

              Yumurta              Haluk   

2008      Ali'nin Sekiz Günü           Kemal  

              Girdap  Konuşmacı         

2009—2011        Ezel        Genç Ramiz Karaeski

2009      Yeni Baştan        Konuk oyuncu

2010      Memleket Meselesi       Polis     

              Ayrılık   Kemal  

2012      Yeraltı                  

               Toprağın Çocukları         Cevher

               Bu Son Olsun    Ertuğrul              

                Dağ      Bekir     

               Çanakkale 1915                Seyit Onbaşı      

2015      Milat    Hamza  

2016      Sevda Kuşun Kanadında Ömer 

2016      Dağ II    Bekir     

2016      Kümes  Süleyman

    Rusya semalarında hareketlilikABD’ye ait keşif uçakları Rusya’nın güneyinde uçuşu gerçekleştirirken Rusya da kendi uçaklarıyla atış talimleri yaptı.
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