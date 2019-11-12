Ufuk Bayraktar kimdir? Ufuk Bayraktar filmleri

Birçok dizi ve filmde yer alan Ufuk Bayraktar'ın çok yakında yeni filmi ile izleyici karşısına çıkacak. İşte Ufuk Bayraktar'ın hayatı ile ilgili merak edilenler...

UFUK BAYRAKTAR KİMDİR?

Ufuk Bayraktar 12 Eylül 1981 İstanbul doğumlu. Liseyi Gürsoy Koleji'nde okuduktan sonra üniversiteye gitmeme kararı aldı ve babası Cevahir Bayraktar'ın Cihangir'de işlettiği Firuzağa Kahvesi'nde çalışmaya başladı. Burada Zeki Demirkubuz tarafından keşfedildi ve yönetmenin Bekleme Odası ile Kader adlı filmlerinde rol aldı. Daha sonra Nuri Bilge Ceylan'ın İklimler, Semih Kaplanoğlu'nun Yumurta, Cemal Şan'ın Ali'nin Sekiz Günü ve Feo Aladağ'ın Ayrılık adlı filmlerinde rol aldı.

Ezel dizisinde Tuncel Kurtiz'in oynadığı "Ramiz Dayı" karakterinin gençliğini canlandırdı. Milat dizisinde ise onun çocukluğunu, genç oyuncu Hira Mert Yüce canlandırdı.

Merve Bayraktar ile evlidir ve Efe Cevahir adında bir oğlu vardır.

UFUK BAYRAKTAR FİLMLERİ

2003 Bekleme Odası Ferit

2006 Kader Bekir

İklimler Taksici

2007 Kartallar Yüksek Uçar Hasan

Yumurta Haluk

2008 Ali'nin Sekiz Günü Kemal

Girdap Konuşmacı

2009—2011 Ezel Genç Ramiz Karaeski

2009 Yeni Baştan Konuk oyuncu

2010 Memleket Meselesi Polis

Ayrılık Kemal

2012 Yeraltı

Toprağın Çocukları Cevher

Bu Son Olsun Ertuğrul

Dağ Bekir

Çanakkale 1915 Seyit Onbaşı

2015 Milat Hamza

2016 Sevda Kuşun Kanadında Ömer

2016 Dağ II Bekir

2016 Kümes Süleyman