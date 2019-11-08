Uğur Pektaş kimdir, kaç yaşında? Uğur Pektaş biyografisi

Uğur Pektaş, Kanal D ekranında yayınlanan Survivor Türkiye yarışmasında birinci olarak dikkatleri üzerine çekmişti. 16 Nisan 1979 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Uğur Pektaş, Survivor'da birinci olduktan sonra oyunculuğua adım atmıştır. Kuşdili, Düşler ve Gerçekler dizisinde rol alan Uğur Pektaş oyunculuk anlamında en büyük popülerliği ise 2006-2010 ve 2014-15 yılları arasında rol aldığı Arka Sokaklar dizisi ile yakalamıştır.

2008 yılında kendisi gibi oyuncu olan Gamze Özçelik ile evlendi. Bu evlilikten Murathan adından bir oğulları olmuştur.