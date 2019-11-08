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08.11.2019 - 11:30 |

Uğur Pektaş kimdir, kaç yaşında? Uğur Pektaş biyografisi

Uğur Pektaş, Kanal D ekranında yayınlanan Survivor Türkiye yarışmasında ünlenmiş birinci olduktan sonra ise TV dizilerinde rol almaya başlamıştı. En büyük popülerliğini ise Arka Sokaklar dizisinde hayat verdiği Komiser Murat karakteri ile yakalayan Uğur Pektaş son olarak yaptığı açıklama ile birkez daha Survivor'a katılacağını duyurmuştu. Peki Uğur Pektaş kimdir?

Uğur Pektaş kimdir, kaç yaşında? Uğur Pektaş biyografisi

Uğur Pektaş, Kanal D ekranında yayınlanan Survivor Türkiye yarışmasında birinci olarak dikkatleri üzerine çekmişti. 16 Nisan 1979 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Uğur Pektaş, Survivor'da birinci olduktan sonra oyunculuğua adım atmıştır. Kuşdili, Düşler ve Gerçekler dizisinde rol alan Uğur Pektaş oyunculuk anlamında en büyük popülerliği ise 2006-2010 ve 2014-15 yılları arasında rol aldığı Arka Sokaklar dizisi ile yakalamıştır.

2008 yılında kendisi gibi oyuncu olan Gamze Özçelik ile evlendi. Bu evlilikten Murathan adından bir oğulları olmuştur.

 

Yatağın içinden çıkanlar şoke etti!İstanbul’da zehir tacirlerine yönelik olarak son 1 ayda gerçekleştirilen 12 ayrı operasyonda 300 kilo eroin ele geçirildi. 30 zehir tacirinin yakalandığı operasyonlarda şebeke elebaşlarına yönelik bu sabah düzenlenen baskında ise bir uyuşturucu baronu ve 6 yardımcısı yakalanarak gözaltına alındı. Bir TIR parkında dedektör köpekler eşliğinde yapılan kazıda ise polis kazdıkça zehir ele geçirdi.
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