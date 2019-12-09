Uğur Yıldıran kimdir? Uğur Yıldıran dizileri

Uğur Yıldıran 26 Temmuz 1982 doğumlu. İstanbul'da dünyaya gelen Yıldıran eğitimini Gazi Üniversitesi Spor Akademisi Jimnastik Bölümünde tamamladı. Dansla ilgilenen Uğur Yıldıran Eurovision şarkı yarışmasında Hadise'nin yanında dans etmiştir.

İlk olarak Filinta dizisi ile karşımıza çıktı. Filinta dizisinde Garbis rolünü üstlendi. Ardından İçerde dizisinde Selim karakterini canlandırdı. Son olarak Çukur dizisinde Kemal rolünde yer alan Uğur Yıldıran bu rolü ile büyük çıkış yakalamıştır.